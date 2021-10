M1 Max : un GPU au moins 3x plus rapide que celui de la puce M1

Apple nous avait prévenu, la transition vers Apple Silicon va se faire sur deux ans et monter progressivement en intensité. Après l'apparition de M1, place à M1 Pro et M1 Max sur les MacBook Pro 2021. Cette dernière est considérée comme la plus puissante du marché actuellement et c'est justement ce que tente de démontrer ce premier benchmark.

M1 Max : un monstre de puissance !

Le nouveau MacBook Pro ne sort que la semaine prochaine mais il semblerait que certains soient déjà en sa possession. Immédiatement après sa présentation, les premiers benchmarks en ce qui concerne le CPU sont apparus sur la toile. On constatait déjà une performance hors norme notamment en multi-coeur.

Il n'aura pas fallu patienter longtemps pour avoir la suite car dès aujourd'hui, il est possible d'avoir les premiers résultats sur la puissance du GPU. Autant le dire tout de suite, Apple a placé la barre très haute, voire carrément trop haute pour la concurrence. C'est exactement ce que nous avions analysé avec les chiffres donnés par la firme et qui place la puce M1 Max au niveau d'un RTX 3080 ou d'une PS5.



Avant de commencer, sachez que ce test "Metal" n'est qu'un premier comparatif et qu'il faudra patienter un peu plus avant d'avoir des dizaines de tests encore plus précis. En attendant, celui-ci nous apprend que le score obtenu par M1 Max est de 68 870. Du côté de la puce M1, nous étions en dessous de 21 000, ce qui indique donc un score trois fois plus élevé.



Si l'on compare cette fois-ci la M1 Max avec la Radeon Pro 5600M qui possédait le GPU le plus puissant et un score aux alentours des 42510 sur le modèle précédent, le MBP 16 pouces sous Intel, là encore la différence est sans précédent.

Comme le souligne avec importance Geekbench, nous ne sommes pas sûr en ce qui concerne la variante utilisée dans de benchmark. Il se pourrait bien que cela soit celle à 24 cœurs et non à 32 cœurs. Ce qui expliquerait pourquoi Apple a indiqué une puissance 4 fois plus élevée lors du keynote alors que nous ne sommes qu'à un peu plus de 3 ici.



Il faudra donc patienter pour plus de précisions mais quoi qu'il en soit, c'est assez bluffant de voir comment Apple banalise ce domaine. Car il faut tout de même rappeler que si ces puces sont 3/4 fois plus puissantes que M1, celle-ci est déjà extrêmement véloce et permet de faire énormément de choses gourmandes.