PayPal est sur le point d'acquérir Pinterest pour 45 milliards de dollars

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Depuis sa création, PayPal a concentré tous ses projets et son activité dans le secteur du paiement en ligne en créant une véritable alternative aux paiements traditionnels. Les dernières informations montrent que PayPal essaie de sortir de sa zone de confort en se lançant dans le secteur des... réseaux sociaux !

PayPal bientôt aux commandes de Pinterest ?

Lancé en 2010, Pinterest est aujourd'hui l'un des meilleurs réseau social pour partager ses centres d'intérêt à travers des albums de photos. Avec plus de 250 millions d'utilisateurs qui se connectent de façon régulière, il est évident que Pinterest est aujourd'hui un poids lourd qui ne craint plus ses concurrents comme Instagram, Twitter...



Sans grande surprise, Pinterest vient d'attirer l'attention d'une grande entreprise pour un possible rachat. Selon un récent rapport de Reuters publié tard hier soir, PayPal pourrait intégrer le secteur des réseaux sociaux en procédant à l'acquisition de Pinterest.



Le plan de rachat serait déjà organisé, PayPal pourrait dépenser jusqu'à 45 milliards de dollars pour détenir à 100% Pinterest. Une somme qui prouve que le service de paiement en ligne a de grandes ambitions et pourrait venir faire mal à Facebook qui domine ce secteur depuis bien trop longtemps !

Les discussions sont en cours entre les deux entreprises, d'après les sources qui ont fait fuiter l'information, aucun accord n'est pour l'instant trouvé. Il s'agit tout de même d'une impressionnante transaction qui doit laisser le temps d'être réfléchi des deux côtés.

Un effet immédiat en bourse

Quand une telle affaire fuite dans les médias, les actions boursières réagissent instantanément. Ça a été le cas pour Pinterest qui a vu ses actions décoller de 12,8%, une tendance qui ne peut pas être une coïncidence puisque depuis plusieurs mois les actions n'avaient pas connu de croissance majeure comparable à celle d'aujourd'hui.

Du côté de PayPal, ça a été l'inverse, les actions ont chuté de 4,9%.

Comment PayPal peut se permettre un tel investissement ?

On ne va pas se le cacher, PayPal est un service de paiement en ligne ultra populaire et disponible quasiment partout. Pendant la période de confinement et couvre-feu, les revenus générés par l'entreprise ont littéralement explosé grâce à l'accélération des commandes en ligne.

PayPal a été l'un des grands gagnants de la crise sanitaire, on s'en rend compte même en bourse, les actions ont augmenté d'environ 36% depuis octobre 2020. La capitalisation boursière a elle atteint un nouveau record avec 320 milliards de dollars !



Pour le moment, rien n'est encore conclu entre Pinterest et PayPal. On se dit tout de même qu'il est impossible que les dirigeants du réseau social refusent une offre de rachat de 45 milliards de dollars quand Pinterest était évalué à seulement 13 milliards en 2019 !



