Sorties jeux : Townscaper, NBA NOW 22, GRID Autosport Custom Edition

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 15 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Townscaper, NBA NOW 22, GRID Autosport Custom Edition.



Nouveaux jeux gratuits iOS :

Sprite Fantasia (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v5.6.658, 1,3 Go, iOS 9.0, X-LEGEND ENTERTAINMENT CO., LT...) La suite du classique "Grand Fantasia Online", une aventure MMORPG sur mobile en 3D pleine d'amour et d'amitié, avec des animaux de compagnie "Esprits" mignons et chaleureux ainsi qu'une intrigue hilarante de style Isekai, dans un monde de fantasy plein de contes de fées, commencez une aventure relaxante et apaisante !



Entrez dans le monde magique et mystérieux de Saphael, où les montagnes, les plaines, les rivières et les lacs sont partout, où l'aventure est tout sauf ennuyeuse. Vous voyagerez en tant que Messager d'Esprit et guiderez les Esprits pour se battre ensemble contre la civilisation extra-terrestre. Télécharger le jeu gratuit Sprite Fantasia





NBA NOW 22 (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.1, 668 Mo, iOS 13.0, Com2uS Corp.) NBA Now 22 cherche à combiner la simulation de basket-ball avec la collecte de cartes, ce qui signifie que les joueurs composeront leur équipe en rassemblant diverses cartes. Une fois que les joueurs ont décidé de leur composition, ils peuvent prendre des décisions offensives et défensives pendant les matchs grâce à des commandes simples à une main.



Plusieurs modes de jeux seront disponibles, dont la possibilité de jouer contre d'autres joueurs en ligne, mais également la ligue régulière et un mode prédiction. Télécharger le jeu gratuit NBA NOW 22





Legends of Libra (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.6.2, 172 Mo, iOS 12.4, SOZAP) Si tu aimes les jeux d'aventure pleins d'action, essaye Legends of Libra pour découvrir à quel point il est génial. Joue en solo ou avec des amis, et participe à un jeu RPG multijoueur passionnant. Choisis ton héros épique, sélectionne ton arme et bats-toi contre des créatures maléfiques. Deviens une star des héros !

Pose le pied sur les champs de bataille et rejoins le combat dès maintenant en cliquant sur le bouton d'installation !



Commence ton aventure avec Abe, un habitant de la jungle grincheux mais au grand cœur, ou Clara, une scientifique intelligente et intrépide, et emmène-les dans un voyage mémorable à travers des niveaux pleins d'action. Télécharger le jeu gratuit Legends of Libra





Influent (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v2.1, 362 Mo, iOS 12.0, Robert Howland) Influent est un jeu d'apprentissage de langue qui se concentre sur l'acquisition de vocabulaire et la prononciation. Il a été initialement développé au Japon dans le Entertainment Computing Laboratory de l'université de Tsukuba, sous la bourse de recherche gouvernementale Monbukagakusho.



Inspiré par les vieux titres de Dreamcast (notamment Shenmue et Toy Commander), Influent immerge les joueurs dans un environnement complètement interactif où les noms d'absolument tous les objets dans le jeu peuvent être collectés d'un seul clic! En fait, on peut même en apprendre plus avec un double clic! Chaque porte, tiroir et armoire peuvent être ouverts avec un clic droit ici et là, pour révéler toujours plus de choses à apprendre! Télécharger le jeu gratuit Influent





GRID Autosport Custom Edition (Jeu, Simulation / Course, iPhone / iPad, v1.9.1, 1,3 Go, iOS 14.0, Feral Interactive Ltd) Le pilotage à haute vitesse, à votre manière.



Découvrez le mélange irrésistible de simulation et d'arcade de GRID Autosport ! Et, lorsque vous serez prêt, personnalisez l'expérience avec des packs de contenu payants supplémentaires pour propulser votre carrière de pilote dans la stratosphère.



Passez la vitesse supérieure et découvrez les sensations grisantes de l'asphalte avant de relever les défis de nouvelles disciplines avec les Packs Contenu supplémentaires. Achetez uniquement les voitures que vous voulez piloter et les circuits sur lesquels vous voulez disputer des courses. Télécharger le jeu gratuit GRID Autosport Custom Edition





Forest Island : Repos & Nature (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.3.0, 263 Mo, iOS 10.0, NEOWIZ) Comment s’est passée votre journée ? A-t-elle été épuisante ? Stressante ?

Si vous êtes à la recherche d’un jeu apaisant et relaxant, Forest Island est fait pour vous.



Venez vous ressourcer dans le calme et la sérénité de la forêt.

Créez une île sur laquelle vous pourrez profiter à la fois de la fraîcheur de la forêt

et d’une magnifique plage de sable blanc, bordée par une eau cristalline.

Détendez-vous auprès d'un paysage magnifique, sur une île remplie d’animaux fantastiques ! Télécharger le jeu gratuit Forest Island : Repos & Nature





Cubic Clash (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.1, 551 Mo, iOS 9.0, Boltrend Games) Cubic Clash est un jeu de défense de tour rapide et hautement aléatoire qui propose des modes PVP et PVE.



Il comprend des personnages géniaux et une bande sonore de qualité.



Le jeu comprend un système de défense de tour, la collecte de cubes, l'apparition aléatoire de cubes à partir d'une liste présélectionnée et la fusion pour améliorer les cubes en combat.

En plus des modes Versus et Co-Op, il y a une variété d'autres modes disponibles.

Chaque match dure en moyenne 3 minutes et offre un gameplay gratifiant et satisfaisant. Télécharger le jeu gratuit Cubic Clash





Cricket League (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.5, 262 Mo, iOS 10.0, Miniclip.com) Battez et jouez sur le terrain pour atteindre le sommet de la ligue dans ce jeu de cricket multijoueur en temps réel rapide, amusant, passionnant et authentique.



Jouez des matchs rapides en deux manches contre vos amis ou des joueurs du monde entier en quelques minutes seulement ! Commencez votre propre saga de cricket maintenant ! Télécharger le jeu gratuit Cricket League





Bash the Teacher! (Jeu, Simulation / Action, iPhone / iPad, v1.0, 120 Mo, iOS 9.0, PHB Media Ltd) Il est temps de montrer au professeur qui est le vrai patron de la classe dans ce jeu de farceur hilarant !



Tapez pour faire sauter le professeur avec l'arme de votre choix : avion en papier, œuf pourri, ballon d'eau ou catapulte ! Gagnez des étoiles et améliorez la salle de classe - améliorez le bureau de la classe, améliorez les animaux de compagnie du professeur, puis bombardez-les avec vos armes !



Observez la frustration croissante du professeur et découvrez toutes les réactions amusantes de ce dernier !

Continue à faire des farces au professeur jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus ! Démissionnera-t-il de son poste ? Qui le remplacera ?... Quand un nouveau professeur entre en scène, vise et tire, la fête recommence ! Télécharger le jeu gratuit Bash the Teacher!





Antidote COVID-19 (Jeu, Simulation / Éducation, iPhone, v1.0.3, 183 Mo, iOS 12.0, Psyon Games Oy) Au moment où la pandémie de COVID-19 commence à balayer le monde, les laboratoires Antidote reçoivent un étrange colis. Vous êtes chargé de l'étudier et, vlan, vous vous retrouvez en première ligne de la science médicale. Basé sur des événements réels et rempli de faits utiles sur le COVID-19, le COVID-19 d'Antidote vous entraîne dans une aventure scientifique !



- Défendez la cellule souche contre les virus et les bactéries.

- Construisez votre propre labyrinthe de protection

- Jeu stratégique de défense de tour

- Découvrez les vaccins et la réponse immunitaire

- Inspiré par la science du monde réel Télécharger le jeu gratuit Antidote COVID-19





Nouveaux jeux payants iOS :

Townscaper (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.01, 72 Mo, iOS 11.0, Raw Fury) Construisez des villes pittoresques avec des rues sinueuses. Construisez de petits hameaux, des cathédrales planantes, des réseaux de canaux ou des villes célestes sur des pilotis. Bloc par bloc.



Aucun but. Ni de vrai gameplay. Juste beaucoup de bâtiments et beaucoup de beauté. C'est tout.



Townscaper est un projet de passionné expérimental. Plus un jouet qu'un jeu vidéo. Choisissez des couleurs dans la palette, détruisez des blocs de maison colorés sur la grille irrégulière et regardez l'algorithme sous-jacent de Townscaper transformer automatiquement ces blocs en de jolies petites maisons, arches, escaliers, ponts et arrière-cours luxuriantes, selon leur configuration... Télécharger Townscaper à 4,99 €





Rubicon (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.02, 501 Mo, iOS 10.0, La Belle Games) Rubicon : a conspiracy of silence, est un jeu inspiré par les lanceurs d'alerte.



Dans ce jeu narratif, vous incarnez Paula Cole, responsable de la sécurité alimentaire d'une multinationale, qui prend progressivement le rôle de lanceur d'alerte. En fonction de vos choix, vous serez confronté à différentes situations inspirées de faits réels, l'ensemble du scénario étant basé sur un travail journalistique, coordonné avec le journal en ligne Mediapart.



En tant que joueur, vous discuterez avec plusieurs protagonistes pour enquêter et découvrir la vérité. Des premières découvertes aux révélations à la presse, vous ferez des choix qui auront un impact sur la suite des événements. Télécharger Rubicon à 3,99 €





Pinstripe (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 1,4 Go, iOS 7.0, Atmos Games) instripe est une aventure pleine d'émotions dans une vie après la mort, entièrement créée par une équipe d'un seul homme pendant cinq ans. Incarnez Teddy, un ex-ministre en rupture de ban, contraint de s'aventurer dans une nature sauvage et enneigée à la recherche de sa fille de trois ans, Bo, et de son ravisseur. Découvrez les sombres secrets du passé de Teddy et affrontez son ennemi juré, M. Pinstripe.



Thomas Brush, créateur des jeux indépendants primés Coma et Skinny, révèle un style artistique magnifique, une musique à couper le souffle et une histoire effrayante, avec des influences de The Nightmare Before Christmas, Coraline et Alice au pays des merveilles. Télécharger Pinstripe à 1,99 €





Get Ogre It: Escape Dungeons (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0, 155 Mo, iOS 13.0, Johan Plasencia) Get Ogre It est un roguelike dungeon crawler. Passez de l'ogre à l'humain, échappez à des donjons en constante évolution, trompez et cachez vos ennemis. Parviendrez-vous à atteindre la sortie ? Faites attention à vos pas, transformez-vous, et mourez souvent.



Incarnez Gobby, un petit ogre qui a été maudit et transformé en humain. Mais la malédiction ne fonctionne pas parfaitement et Gobby continue de se transformer entre ogre et humain tous les 8 mouvements.



Gobby ne peut pas se défendre ! Vous devez profiter de la malédiction en votre faveur pour échapper aux humains ou aux ogres selon vos couleurs. N'oubliez pas que tous les 8 mouvements, vous vous retransformez à nouveau ! Télécharger Get Ogre It: Escape Dungeons à 1,99 €