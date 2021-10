Apple a du mal à trouver son fournisseur de batterie pour l'Apple Car

Concevoir une voiture n'est pas quelque chose de simple, surtout quand on est habitué à avoir 100% de son activité dans le milieu de la technologie et des services. Si Apple fait face à de difficiles épreuves dans l'avancée de son projet Apple Car, la firme de Cupertino ne baisse pas les bras. L'entreprise serait actuellement en train de chercher un solide partenaire capable de fournir des batteries de voiture électrique et de suivre une cadence très élevée dans le rythme de production.

Mission : trouver le fournisseur de la batterie pour l'Apple Car

L'Apple Car ne se base que sur des rumeurs et divers rapports qui reprennent des fuites d'informations de personnes un peu trop bavardes. Selon les dernières informations obtenues par Reuters, Apple se concentre en ce moment sur la recherche d'une entreprise capable de fournir une grande quantité de batteries pour l'Apple Car.

Le géant californien chercherait dans un pays particulier : la Chine.



Les ingénieurs ont rapidement compris que les entreprises chinoises étaient celles qui étaient le plus avancées dans le développement des batteries au lithium-phosphate de fer (LFP). De plus, comme Apple est réputé pour être extrêmement exigeant en ce qui concerne la qualité (autonomie, durée de vie...), la Chine est le seul pays au monde capable de satisfaire Apple pour la batterie de l'Apple Car !



Le problème rencontré aujourd'hui, c'est qu'il est difficile de trouver la perle rare. Apple était très attiré par les entreprises chinoises BYD et CATL, mais d'après les dernières informations, les négociations n'ont pas réussi à aboutir pour plusieurs raisons :

Un refus de produire des batteries aux États-Unis

Un refus de recruter et créer une équipe dédiée à la fabrication des batteries pour l'Apple Car

Ce qui est surprenant, c'est qu'on sait très bien à quel point avoir Apple comme client peut permettre de réaliser des chiffres d'affaires records (TSMC ne dira pas le contraire). D'après le rapport, CATL avait très envie de collaborer avec Apple, mais l'entreprise a préféré ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre en estimant ne pas pouvoir trouver une équipe entièrement dédiée aux batteries Apple Car. Les tensions commerciales et politiques entre les États-Unis et la Chine ont aussi été l'un des éléments qui a provoqué l'échec de la signature du contrat.



Du côté de BYD, l'entreprise a déjà une usine aux États-Unis en Californie, mais s'est opposée à l'idée de construire une autre usine sur le sol américain. Il était aussi hors de question de recruter une équipe dédiée pour Apple, même si cela aurait pu être très rentable.



La firme de Cupertino continue ses investigations pour trouver le fournisseur de la batterie de l'Apple Car. Le rapport affirme qu'une équipe spéciale envoyée des États-Unis est en recherche permanente pour parler avec des fabricants de batterie en Chine et au Japon.



