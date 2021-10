Le groupe REvil qui a rançonné Apple a été mis hors ligne dans plusieurs pays

Alexandre Godard

Comme le laisse sous-entendre le titre ci-dessous, le groupe REvil qui avait essayé de faire du chantage à Apple en volant certains documents officiels s'est à son tour fait pirater et mettre hors d'état de nuire. Depuis la demande de rançon en avril dernier, on en avait plus entendu parler. Explications.

REvil : le pirate piraté

En avril dernier, alors que les rumeurs se faisaient insistantes autour des MacBook Pro 14" et 16" que nous avons découvert officiellement en début de semaine, le groupe Ransomware REvil avait attaqué l'un des fournisseurs d'Apple.

En attaquant Quanta Computer, les malfaiteurs avaient réussi à s'emparer de certains schémas qui décrivaient la conception de ces nouveaux MacBook Pro. Dans la foulée, REvil avait publié plusieurs informations afin de prouver leurs dires et mettre la pression sur Apple.



La menace était simple, si Apple ne paye pas 50 millions de dollars avant le 1er mai, REvil publiera tous les documents confidentiels en sa possession. Mais par miracle, quelques jours après ces menaces, le groupe a tout supprimé de sa page web.



Dans un premier temps, on pourrait penser que c'est simplement car Apple a payé la rançon mais selon les dernières informations, ce n'est pas la vraie version. Comme l'indique Reuters, plusieurs agences gouvernementales se sont associées dans la foulée de cette menace pour démanteler au plus vite ce réseau et supprimer les menaces.



Une action commune redoutablement efficace au vu de la vitesse de suppression des documents et annonces quelques jours après l'annonce officielle de Ransomware REvil. Quoi qu'il en soit, Apple a démontré qu'il ne rigole pas sur ce genre de sujet en réglant le problème au plus vite. Avis aux amateurs qui voudraient faire chanter Apple...