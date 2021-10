MacBook Air 2022 : puce M2, miniLED, webcam 1080p et clavier blanc

Le MacBook Air de nouvelle génération à venir en 2022 aura plusieurs fonctionnalités qui seront récupérées des nouveaux modèles de MacBook Pro, selon le leaker Dylandkt, qui a fait ses preuves en fournissant des détails précis sur les plans d'Apple à propos de divers produits récents.

Les MacBook Air 2022 auront un design "assez similaire" aux nouveaux MacBook Pro, mais avec un corps plus mince, des cadres blanc cassé autour de l'écran et une encoche. Il sera disponible dans des options de couleurs similaires à l'iMac 24 pouces, ce que nous avions déjà entendu. Selon Dylan le clavier sera de la même nuance blanc cassé que les cadres, et il comportera des touches de fonction physique et une webcam 1080p. Là encore, comme les MacBook Pro 2021.

© Rendu par Jon Prosser

En revanche, l'ordinateur ultra portable n'aura pas d'emplacement pour carte SD ou de port HDMI, ce qui, avec le design, la distinguera des modèles de MacBook Pro. Le MacBook Air utilisera une puce M2 de nouvelle génération mais ne devrait pas être aussi puissant que les M1 Pro et M1 Max car il sera destiné aux appareils de faible puissance.



The upcoming MacBook (Air) will release in the middle of 2022. It will have MagSafe, a 1080p webcam, USB C ports, a 30W power adapter, and no fans. There will be color options similar to the iMac 24. The bezels and keyboard will be an off white with full sized function keys.