MacBook Pro 14 pouces : en réel il est magnifique !

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

7



Lundi soir, Apple a présenté de nouveaux MacBook Pro avec une taille d'écran de 14 pouces et 16 pouces, deux annonces qui ont particulièrement convaincues les adeptes et fidèles de l'univers Mac. Si pour le moment nous avons vu que des photos provenant de source officielle, c'est la première fois ce soir que nous avons une photo du MacBook Pro 14 pouces avec l'encoche en condition réelle !

Il est magnifique (on craque !)

Sur les nouveaux MacBook Pro 2021, vous retrouvez des bords ultras limités qui ne permettent plus d'insérer une caméra FaceTime en haut de l'écran, c'est pour cela qu'Apple a inséré l'encoche de la même taille que celle des iPhone 12.

Si au premier abord l'encoche peut s'avérer être dissuasive, elle est en réalité très bien intégrée sur les nouveaux écrans des MacBook Pro.

Une photo prise dans un magasin (qui semble être spécialisé Apple) tourne actuellement sur le site Reddit.



Le modèle qui a été pris en photo est le MacBook Pro 14 pouces, pour montrer l'incroyable changement concernant l'écran, Z3PPEL1N (l'auteur de la photo) a comparé le nouveau Mac avec un MacBook Pro de 13 pouces.

Comme vous pouvez le constater, la luminosité et l'intensité des couleurs sont nettement plus prononcées sur le nouveau MacBook, le confort visuel est amélioré grâce aux bords réduits et le design est à des années-lumière de celui du MacBook Pro 13 pouces.

Cette photo permet aussi de voir en réel le nouveau clavier, Apple a supprimé l'effet argenté entre les touches pour proposer un clavier complètement noir sans Touch Bar.

S'il est difficile de ne pas aimer ce nouveau clavier au style moderne et haut de gamme, on peut malgré tout regretter cette fameuse Touch Bar tactile qui s'adaptait automatiquement à l'application en cours.



Les commentaires sur le post Reddit sont nombreux et semblent quasiment tous conquis par le MacBook Pro 14 pouces :

C'est fou. Le 13" me paraissait si moderne, mais c'est si différent maintenant.

Au risque de ressembler à un mouton d'Apple ayant subi un lavage de cerveau, l'encoche ne me dérange pas si elle nous permet d'obtenir ces bords fins.