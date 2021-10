Benchmark MacBook Pro 14” : 20% d'écart entre la puce M1 Pro 8 et 10 coeurs

Hier à 20:41

Medhi Naitmazi

2



Le premier résultat Geekbench 5 apparemment légitime pour le modèle de base du MacBook Pro 14 pouces avec une puce M1 Pro vient d'être publié, et il révèle que le modèle 8 cœurs est environ 20 % plus lent que le modèle 10 cœurs en termes de performances multicœurs. Un écart qui justifie donc la différence de prix au moment de la commande.

Un benchmark intéressant sur le nouveau MacBook Pro 14 pouces

Le résultat du benchmark répertorie le MacBook Pro 8 cœurs 14 pouces avec un score multicœur de 9 948 points, ce qui est environ 20 % inférieur au score multicœur moyen d'environ 12 700 points pour les modèles de MacBook Pro 14 pouces configurés avec une puce M1 Pro 10 cœurs ou M1 Max (même nombre de coeurs CPU). Il faut par contre garder à l'esprit qu'il ne s'agit que d'un seul résultat, il faudra donc des résultats supplémentaires pour plus de certitude et établir une moyenne des scores.

Concernant les performances monocœur, la puce 8 cœurs M1 Pro a à peu près le même score que la puce M1 standard, la puce M1 Pro et la puce M1 Max. Logique.

Le modèle de base du MacBook Pro 14 pouces avec puce M1 Pro 8 cœurs coûte 2249€ en France. Les clients peuvent mettre à niveau cette configuration vers une puce M1 Pro 10 cœurs avec un GPU 14 cœurs pour 230€ supplémentaires, ce qui porte le prix total à 2 479€.

Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces ont été rendus disponibles à la commande lundi dernier et ont commencé à être expédiés à certains clients hier avant le lancement officiel prévu pour mardi 26 octobre. En plus des options de puce M1 Pro et M1 Max, les ordinateurs portables disposent d'écrans miniLED avec ProMotion pour une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, d'entrées supplémentaires comme un port HDMI et un emplacement pour carte SD, d'une charge MagSafe 3, d'une autonomie de batterie beaucoup plus longue et d'une encoche abritant une webcam 1080p améliorée. Le tout avec un design revu et donc une nouvelle taille d'écran de 14,2 pouces.

Conseil d'achat

Rappelons que nous conseillons de commander les nouveaux MacBook Pro 2021 avec 32 Go de RAM et au moins la puce M1 Pro 10 coeurs CPU / 16 coeurs GPU pour pouvoir le conserver au moins 5 ou 6 ans.



Pour acheter le MacBook Pro 2021 :