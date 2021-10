Des rendus du MacBook Air 2022 blanc avec puce M2

Hier à 21:00

Medhi Naitmazi

4



Il y a près de six mois, Jon Prosser nous avait partager le tout premier aperçu du prochain MacBook Air M2 repensé d'Apple. En mai, il détaillait le nouveau MacBook Air 2022 avec des rendus créé par son acolyte Ian sur la base de ses sources. Mais il manquait des détails. Alors voilà de nouveaux rendus exclusifs.

Un aperçu du futur MacBook Air 2022 en blanc et bleu ciel

Le rapport initial couvrait essentiellement des détails comme l'USB-C, peut-être MagSafe, un clavier blanc avec des touches de fonction physique plus large, des bordures blanches autour de l'écran et surtout, des couleurs pour le châssis.

Aujourd'hui, Prosser a mis à jour son rapport avec de nouveaux rendus exclusifs après avoir reçu de nouvelles informations, apparemment corroborées par le leaker DylanDKT qui nous a dit hier que le MacBook Air 2022 aurait une puce M2, un écran miniLED et un clavier blanc.

Sur les images 3D, Prosser a ajouté le port MagSafe, une encoche et un cadre blanc autour de l'écran. Voilà qui est plus conforme aux dernières fuites et qui permet d'avoir un bon aperçu de ce qu'Apple devrait lancer au cours du premier semestre 2022.



Notons que Prosser n'apprécie guère l'encoche et le fait savoir dans son article du jour.



Qui trouve le futur MacBook Air 2022 plutôt sympa comme ça ? Il se démarque de la gamme "Pro", mais il est vrai qu'une encoche blanche peut paraître saugrenue...



Voici les autres images :