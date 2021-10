iOS 15.1 et iPadOS 15.1 sont disponibles pour tous les utilisateurs

Julien Russo

Après une longue période de bêta, Apple sort finalement ce soir la première mise à jour "majeure" depuis la sortie d'iOS 15 le 20 septembre dernier. La nouvelle version apporte plusieurs modifications qui étaient parfois très attendues par les clients Apple. Découvrez la liste des nouveautés, améliorations et correctifs !

Finies les bêtas, iOS 15.1 et iPadOS 15.1 sont désormais considérés comme assez fiables pour être distribués à l'ensemble des iPhone et iPad éligibles, c'est en tout cas ce qu'en a conclu Apple ce soir. La firme de Cupertino ouvre les vannes pour le téléchargement de la nouvelle "grosse" mise à jour depuis le lancement d'iOS 15 et d'iPadOS 15 le 20 septembre 2021.

Au programme, plusieurs changements sont apportés, voici la liste :

Les nouveautés et améliorations d’iOS 15.1

Le Dolby Atmos et le Lossless Audio sont disponibles sur Apple Music depuis juin 2021. Cependant, Apple n'avait pas encore proposé ces deux nouveautés sur ses HomePod classiques et HomePod mini . Grâce à iOS 15.1, retrouvez une nouvelle mise à jour spéciale HomePod qui vous apportera cette nouvelle expérience audio immersive.

et le sont disponibles sur Apple Music depuis juin 2021. Cependant, Apple n'avait pas encore proposé ces deux nouveautés sur ses et . Grâce à iOS 15.1, retrouvez une nouvelle mise à jour spéciale HomePod qui vous apportera cette nouvelle expérience audio immersive. Le statut vaccinal Covid-19 est maintenant possible d'être téléchargé dans l'application Santé. Une carte certifiant que vous avez été vacciné est aussi disponible dans l'application Cartes (anciennement Wallet). Attention, seuls les pays ou États américains utilisant la spécification SMART Health Cards sont concernés.

est maintenant possible d'être téléchargé dans l'application Santé. Une carte certifiant que vous avez été vacciné est aussi disponible dans l'application (anciennement Wallet). Attention, seuls les pays ou États américains utilisant la spécification SMART Health Cards sont concernés. SharePlay débarque dans iOS 15.1, c'était l'une des promesses d'iOS 15, mais qui n'a pas pu être proposé à temps à cause d'un développement qui a été plus long. Vous pouvez dès maintenant regarder des séries , des films ou écouter de la musique avec vos correspondants sur FaceTime. Il est aussi possible de partager votre écran, une expérience similaire à TeamViewer, mais sans le contrôle à distance.

débarque dans iOS 15.1, c'était l'une des promesses d'iOS 15, mais qui n'a pas pu être proposé à temps à cause d'un développement qui a été plus long. Vous pouvez dès maintenant regarder des , des ou avec vos correspondants sur FaceTime. Il est aussi possible de partager votre écran, une expérience similaire à TeamViewer, mais sans le contrôle à distance. Le format ProRes est désormais disponible, il s'agit d'un format de compression vidéo développé par Apple. Il est conçu pour vous permettre de tourner, monter et livrer des contenus prêts à la diffusion. Ce nouveau format facilite également l'exportation des vidéos vers Final Cut Pro sur macOS.

est désormais disponible, il s'agit d'un format de compression vidéo développé par Apple. Il est conçu pour vous permettre de tourner, monter et livrer des contenus prêts à la diffusion. Ce nouveau format facilite également l'exportation des vidéos sur macOS. Nouveau système de basculement automatique pour les photos macro. Apple a ajouté un système permettant d'optimiser la détection du rapprochement d'un sujet. Avec cette amélioration, les iPhone 13 (exclusivement) prennent l'initiative de basculer vers l'objectif ultra grand-angle.

Apple vous propose aussi une option pour désactiver le macro automatique dans les réglages.

Les correctifs d’iOS 15.1

C'est l'heure de retrouver la fameuse option qui vous permet de désactiver les notifications claviers de l'Apple TV et de l'Apple Watch. La fonctionnalité avait été supprimée sans raison avec l'arrivée d'iOS 15, elle est aujourd'hui de retour dans les réglages de votre iPhone puis dans "Notification".

de l'Apple TV et de l'Apple Watch. La fonctionnalité avait été supprimée sans raison avec l'arrivée d'iOS 15, elle est aujourd'hui de retour dans les réglages de votre iPhone puis dans "Notification". Look Around (l'équivalent de Google Street View chez la concurrence) sur Apple Plans a reçu une importante correction au niveau de la qualité. En effet, une multitude de remontées d'utilisateurs avaient mentionné des problèmes de qualité d'image. Apple a corrigé les défauts.

Que ça soit pour l'iPhone ou l'iPad, la mise à jour iOS 15.1 vous attend sagement dans les réglages de votre appareil.

Pour télécharger la nouvelle version, direction "Général" et "Mise à jour logicielle". Notez que si vous le faites ce soir, le téléchargement peut être plus long que d'habitude suite à la forte sollicitation des serveurs d'Apple.

En ce qui concerne les personnes méfiantes qui préfèrent patienter et voir les premiers retours, on ne manquera pas de vous signaler le moindre problème de stabilité ou d'autonomie avec iOS 15.1 !