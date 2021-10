watchOS 8.1 et tvOS 15.1 sont disponibles pour tous !

Julien Russo

Après la sortie d'iOS 15.1, d'iPadOS 15.1 et de macOS Monterey, Apple publie ce soir d'autres versions logicielles. L'Apple Watch et l'Apple TV reçoivent une nouvelle mise à jour qui apporte plusieurs correctifs et diverses améliorations pour optimiser l'expérience utilisateur.

watchOS 8.1 et tvOS 15.1 sont disponibles dès maintenant

Après un long programme de bêta qui a duré pendant un mois, Apple publie ce soir les nouvelles mises à jour watchOS 8.1 et tvOS 15.1 !

Ces deux nouveaux logiciels se concentrent principalement sur des correctifs de bugs qui sont apparus avec le lancement de watchOS 8 et tvOS 15, le 20 septembre.



Concernant watchOS 8.1, Apple a réalisé une modification quand vous souhaitez écrire un message sur l'Apple Watch.

Auparavant, il suffisait de tapoter sur le micro pour dicter à la voix, maintenant il faudra un tap supplémentaire.

Pourquoi ? Car watchOS 8.1 met "griffonner" par défaut, la fonction pour écrire avec le doigt. Cela semble être le cas sur les apps natives, comme les apps tierces.

Comment télécharger watchOS 8.1 ?

Le téléchargement est simple !

On vous explique comment faire :

Prenez votre iPhone et ouvrez l'application Watch

Rendez-vous dans Général

Allez dans Mise à jour logicielle

La mise à jour se présentera à cet endroit, appuyez sur " Télécharger et installer "

" Acceptez les conditions générales

les conditions générales Validez en faisant installer

Attention : il est indispensable que votre Apple Watch ait minimum 50% de charge et qu'elle soit reliée à son chargeur, ce procédé est obligatoire pour éviter que votre Apple Watch s'éteigne pendant l'installation du nouveau logiciel.

tvOS 15.1

Pour la mise à jour tvOS 15.1, on ne retrouve rien de nouveau, mais uniquement des correctifs et améliorations pour optimiser l'interface et sa réactivité.

Comment télécharger tvOS 15.1 ?

Prenez votre Siri Remote et direction les réglages !

Voici le chemin à suivre :

Accédez à l'app Réglages

Rendez-vous dans Système

Appuyez sur Mises à jour de logicielles

Validez le démarrage du téléchargement avec Mettre à jour les logiciels

Ces deux nouvelles mises à jour sont disponibles dès maintenant pour l'ensemble des utilisateurs ayant une Apple Watch et une Apple TV éligibles à watchOS 8 et tvOS 15.

Même si les nouveautés se font désirer, il est conseillé de télécharger les nouveaux logiciels à la fois pour des questions de sécurité, mais aussi pour profiter d'un logiciel plus performant.



Pour les plus méfiants, si nous constatons un problème d'autonomie avec watchOS 8.1 ou n'importe quel bug avec l'une des deux mises à jour, on vous tiendra bien évidemment au courant ! Vu le nombre de bêtas qu'il y a eu, il est peu probable que cela arrive.