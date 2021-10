Alphabet : 18,9 milliards de dollars de bénéfice au troisième trimestre

Encore trop peu de personnes le savent, mais Google possède une maison mère du nom d'Alphabet, lancée en 2015 et permettant une restructuration entre les activités du moteur de recherche, ses services internet et ses produits (dont notamment FitBit). Aujourd'hui, cette dernière a publiée les résultats du trimestre passé, et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout va bien.

Ainsi, durant le T3 2021, la firme à généré 18,9 milliards de dollars de profits, notamment grâce à ses publicités et sa plateforme de vidéos YouTube.

La société mère de Google se porte très bien

Alphabet, qui englobe Google et toutes ses filiales, vient de publier les résultats du troisième trimestre 2021. Ainsi, on apprend notamment que cette dernière a réalisé la coquette somme de 18,9 milliards de bénéfice, soit 41% de plus que l'année passée.



Ce chiffre impressionnant, elle le doit notamment à son service de vidéos YouTube, qui a vendu pour 7,2 milliards de dollars d'espaces publicitaires. À noter également les bons résultats du cloud, avec 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de 45%.



Sundai Pichai s'en félicite :