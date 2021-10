Voici les premières photos de la chiffonnette à 25€ d’Apple

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

4



La semaine dernière, Apple a présenté son propre chiffon de nettoyage, aux côtés des nouveaux MacBook Pro et des AirPods 3. Alors que les estimations d'expédition du bout de tissu à 25€ d'Apple ont déjà glissé jusqu'en 2022, certains consommateurs "chanceux" ont déjà pu mettre la main sur le nouveau produit, photos à l’appui.

Une boîte disproportionnée

Comme l'a montré l'utilisateur de Twitter Karagana, le chiffon de polissage d'Apple est livré dans une boîte considérablement grande.

À l'intérieur du paquet, il y a juste le chiffon (qui est plié) et un morceau de papier avec les informations suivantes :

Sans danger pour une utilisation sur tous les écrans et surfaces Apple. Pour le nettoyage peu fréquent des taches difficiles à enlever sur le verre nanotexturé, une solution d'alcool isopropylique (IPA) à 70 % peut être utilisée.

Apple ne précise pas exactement de quel tissu est fait son accessoire, car l'entreprise dit seulement qu'elle a un "matériau doux et non abrasif". La société le recommande pour nettoyer les écrans des produits maisons tels que l'iPhone, l'iPad et même le coûteux Pro Display XDR.

Le nouveau chiffon de polissage d'Apple coûte 19 $ ou 25€ chez nous et, comme nous l'avons récemment signalé, n’est plus en stock. Si vous en commandez un dès maintenant sur le site d'Apple, il ne sera pas livré avant l'année prochaine.