Deezer facilite l'import des playlists d'autres services de streaming

Il y a 3 heures

Julien Russo

Si vous êtes du genre à profiter des offres promotionnelles avec des mois offerts, vous avez probablement changé de services de streaming à plusieurs reprises. Ce qui peut s'avérer être démotivant quand on change de crèmerie, c'est de devoir à chaque fois refaire ses playlists qui peuvent parfois avoir plusieurs centaines de titres...

Deezer facilite l'import des playlists

Face au nombre impressionnant de services de streaming, Deezer n'a pas d'autres choix que d'apporter de l'innovation et des nouveautés régulières pour garder ses abonnés et en acquérir de nouveaux.

À ce petit jeu, Deezer n'est pas mauvais et propose même des idées qui vont vous faciliter la vie si vous souhaitez rejoindre la plateforme française.



Dans la dernière mise à jour iOS et Android, Deezer a ajouté un bouton d'import qui permet de transférer une playlist que vous avez conçue vers votre compte Deezer.

Résultat, vous n'avez pas besoin de la refaire et vous vous sentez immédiatement comme chez vous en retrouvant vos habitudes !

Cette nouvelle expérience de Deezer censé attirer plus facilement les nouveaux utilisateurs ne repose pas sur un système développé en interne. Le service de streaming s'est appuyé sur une solution tierce populaire nommée Tune My Music, il s'agit d'un site spécialisé dans le transfert de playlists et favoris entre les services.

La seule chose qu'a réalisée Deezer, c'est l'intégration d'un bouton permettant de créer un lien entre l'application et les serveurs de Tune My Music.



Si Deezer a choisi cette collaboration, c'est que l'outil permet le transfert de playlists sur un grand nombre de services :

Apple Music

Amazon Music

Tidal

Soundcloud

Spotify

Qobuz

Google Play Music

YouTube Music

YouTube

Deezer

Napster

Beatsport

Beatsource

KKbox

Last.fm

Soundmachine

Deezer explique dans son communiqué de presse que cette demande de transfert de playlists et favoris revenait régulièrement et un peu trop souvent dans les remontées effectuées par les abonnés :

L'une des demandes les plus populaires que nous recevons de notre communauté est la possibilité de transférer facilement votre bibliothèque existante vers Deezer. Nous ne voulons pas que nos utilisateurs perdent leurs morceaux préférés et les listes de lecture qu'ils ont construites au fil du temps. Grâce à la nouvelle fonctionnalité « Transférer vos favoris dans l'application », nous pouvons faciliter la vie de nos utilisateurs. Maintenant, il est temps que tous nos auditeurs obtiennent enfin tous leurs morceaux en un seul endroit.

La fonctionnalité est disponible dès maintenant sur iOS, Android et sur la version web de Deezer. Elle est accessible pour tous les utilisateurs partout dans le monde à partir de l'onglet Paramètres dans l'application.



