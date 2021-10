FINAL FANTASY V : la remasterisation sera lancée le 10 novembre sur iOS

Il y a 44 min (Màj il y a 43 min)

Corentin Ruffin

Réagir



On ne présente plus la célèbre série vidéoludique du nom de Final Fantasy tant cette dernière est devenue populaire dans le monde entier. Proposant un concept de RPG depuis de nombreuses années, les développeurs de SQUARE ENIX ont réussi à maintenir la hype autour des différents opus, anciens comme récents.



Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le studio n'hésite pas à se renouveler sa série en proposant notamment des refontes. Très prochainement, ce sera au tour de FINAL FANTASY V d'avoir le droit à une remastérisation pixellisée.

FINAL FANTASY V aura le droit à sa remastérisation pixellisée

Le très célèbre FINAL FANTASY V va doncavoir le droit à ses graphismes pixels en 2D, conçus par Kazuko Shibuya. Cette nouvelle version comprendra des améliorations de l'interface utilisateur, l'option de combat automatique et une bande-son réarrangée !



Si vous n'avez pas suivi ces sorties, la série Final Fantasy Pixel Remaster pour iOS, Android et Steam de Square Enix a commencé avec la sortie de Final Fantasy, Final Fantasy II et Final Fantasy III sur les plateformes mobiles et PC.



Final Fantasy V Pixel Remaster sortira le 10 novembre dans le monde entier et sera proposé au prix de 17,99€.



Que pensez-vous de la série Pixel Remaster ?