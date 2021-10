Bon plan : la prise connectée WiFi de TP-Link est à seulement 4,99€

Plus le temps passe et plus les appareils de domotiques qu'on peut piloter à la voix ou depuis son smartphone deviennent omniprésents à nos domiciles. Dans ce domaine, Amazon est l'un des vendeurs les plus populaires, sur le site du géant américain on retrouve tout type de produits en partant des ampoules jusqu'aux prises électriques connectées.

Énorme promotion sur la TP-Link Tapo prise connectée WiFi

Vous possédez des appareils qui ne sont pas connectés à votre domicile et vous souhaitez quand même pouvoir les contrôler par votre assistant vocal préféré ou depuis votre smartphone sur une app dédiée ? C'est justement ce que propose la marque TP-Link.

Le fabricant propose une promotion exclusive sur sa prise connectée, celle-ci est temporairement disponible au tarif de 4,99€ au lieu de 12,99€ sur une durée déterminée.



Les avantages sont nombreux... À commencer par une haute compatibilité en ce qui concerne les assistants vocaux, Siri, Google Home et Alexa sont pris en charge pour optimiser l'expérience utilisateur.

La prise connectée peut se contrôler à la voix depuis votre domicile comme depuis l'application Tapo qui propose d'éteindre un appareil à distance, de l'allumer ou encore de réaliser une programmation facile.



En parlant de programmation, vous pouvez choisir les plages horaires où vous souhaitez que votre appareil soit allumé. Cela peut être pratique quand vous souhaitez démarrer un ventilateur à une heure précise, lancer le café... Les possibilités sont nombreuses !



Contrairement à d'autres prises, la Tapo de TP-Link ne nécessite aucun hub, grâce à l'application, elle est capable de se connecter directement sur votre réseau WiFi 2,4 GHz (non compatible 5 GHz).



Niveau sécurité, le fabricant affirme avoir énormément travaillé de ce côté, le produit a été conçu avec des matériaux ABS ignifuges qui réduisent au plus bas possible les risques de brûlures. Les décharges électriques sont quant à elles empêchées grâce au boitier de sécurité coulissant.

Le prix et la disponibilité

Si vous êtes abonné Amazon Prime, vous pouvez profiter d'une livraison en 1 jour ouvré. Pour ceux qui ne le sont pas, la livraison reste tout de même rapide !

Le pack proposé à 4,99€ ne contient qu'une prise connectée.



En ce qui concerne la commande, nous avons remarqué que quand le produit est présent dans le panier, il n'y a pas de mention du prix promotionnel. Cependant, quand vous appuyez sur "passer la commande", on s'aperçoit que le tarif à 4,99€ est automatiquement appliqué (comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-dessous).

Attention, ce tarif ne fonctionne que sur 1 article, dès que vous en ajouterez 2, vous aurez un message d'erreur. Astuce, si vous avez plusieurs comptes Amazon, profitez-en !



Précision supplémentaire : Amazon informe qu'il faut ajouter le code ALEXAHOME lors de la commande. De notre côté, il n'a pas fonctionné, mais c'est probablement parce que la promotion s'est mise en place toute seule juste avant la validation de la commande.