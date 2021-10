PS Plus : les jeux gratuits de novembre dont First Class Trouble et Knockout City

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Les abonnés au PS Plus vont déjà connaître les jeux offerts le mois prochain. En fuite sur Dealabs, la liste se compose cette fois de 4 jeux. Une bonne nouvelle qui en cache une autre, le State of Play de ce soir qui devrait lever le voile sur les nouveautés PS5 à venir.

Nul besoin d'attendre la conférenec "State of Play" de Sony qui débute ce soir à 23 heures pour découvrir les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de novembre.

LES JEUX OFFERTS SUR PS5 ET PS4

Du 2 novembre au 7 décembre, vous pourrez télécharger gratuitement les jeux suivants :

The Walking Dead: Saints & Sinners (PS VR)

(PS VR) Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

(PS4) First Class Trouble (PS5 / PS4)

(PS5 / PS4) Knockout City (PS5 / PS4)

Et oui, Sony a été généreux avec 4 jeux offerts aux abonnés, dont The Walking Dead Saints & Sinners qui va vous mettre dans l'ambiance d'Halloween en réalité virtuelle à l'occasion des 5 ans du casque PlayStation VR.

Le second se nomme Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning et est un remake d'un RPG de PS3 qui avait été porté sur PS4 en 2020. Toujours aussi beau et long, il plaira aux fans de WOW, Fable et autres jeux du genre.

Ensuite, on trouve le très bon Knockout City sorti il y a quelques mois et qui propose une sorte de balle au prisonnier en roller multijoueur signé Electronic Arts. C'est probablement LE jeu à tester !

Le dernier est First Class Trouble, un titre qui sort le 2 novembre et donc directement gratuit pour les abonnés au PlayStation Plus. Un multijoueur inspiré d’Among Us où le but du groupe est d’échapper à la catastrophe sur un vaisseau des années 50, sauf si vous êtes l'un des traites...

Comment télécharger les jeux du PS Plus ?

Pour rappel, le "PlayStation Plus" est un service d’abonnement payant proposé par Sony sur ses consoles vous donnant accès chaque mois à des jeux gratuits à télécharger (entre 3 et 4 selon les mois) et vous permet de jouer en ligne sur les jeux multijoueur.



Les abonnés possédant une PS5 peuvent même profiter de nombreux jeux supplémentaires gratuits via la Collection PS Plus qui regroupe des classiques comme God of War, Uncharted 4, Resident Evil, The Last of Us, etc.