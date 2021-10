Une coque pour AirPods 3 / Pro compatible MagSafe chez ESR

Hier à 18:35

Medhi Naitmazi

Réagir



Vous le savez certainement, les AirPods 3 sont enfin arrivés, après des mois de rumeurs. Les nouveaux écouteurs d'Apple arborent un nouveau look proche des AirPods Pro, tout en restant à moins de 200€ grâce notamment à l'absence de réduction de bruit active. Mais il faut tout de même concéder qu'il s'agit d'une somme importante, ce qui peut nécessiter une protection pour les utilisateurs les plus maladroits. C'est ce que vise ESR avec la première coque pour AirPods 3 compatible MagSafe, ainsi qu'une version pour AirPods Pro.

Une coque AirPods 3 aimantée, aussi disponible pour AirPods Pro

Les nouveaux AirPods 3 sont dotés d'une nouvelle forme, d'un son de meilleure qualité, du support de Spatial Audio sans oublier un boîtier à l'autonomie améliorée et surtout aimanté. Avec la technologie MagSafe incluse, il est donc plus facile de recharger ses écouteurs sans fil et d'éviter les chutes accidentelles. Mais ce système a ses limites, comme sur iPhone. Si vous ajoutez une coque par exemple, la puissance de l'aimant sera alors trop faible pour y "attacher" un accessoire comme un chargeur Qi. Sauf si la coque en question est elle-même compatible MagSafe.

Le nouvel étui HaloLock pour AirPods 3 de ESR se place justement sur ce credo avec un prix canon. Pour 15,99€, vous avez une protection efficace pour le boîtier et un mousqueton pour arrimer ce dernier à votre pantalon. Disponible en 3 couleurs - noire, bleue et rouge, la coque HaloLock pour AirPods 2021 s'accompagne carrément d'une vidéo de présentation :

Acheter la coque MagSafe pour AirPods

Si vous cherchez une coque pour AirPods 3, foncez sur ce modèle à 15,99€. Pour ceux qui ont des AirPods Pro, il y a l'équivalent sur Amazon, au même prix. Et si vous cherchez un look plus audacieux, rappelons notre sélection de coques plus originales.



PS : notre test des AirPods 3 arrive très bientôt !