MacBook Pro : Apple publie un document sur les casques à haute impédance

Hier à 11:28 (Màj hier à 11:39)

Guillaume Gabriel

Quelques jours en arrière, Apple a fait la présentation de ses nouveaux MacBook Pro 2021, de véritables machines de guerre à haute performance embarquant un écran sublime. Mais, nous ne sommes pas là pour vanter les ordinateurs à la Pomme, mais bel et bien pour relayer la publication d'un document par la firme de Cupertino autour des casques à haute impédance et la compatibilité avec les MacBook Pro.

Comme Apple l'a mentionné lorsqu'elle a dévoilé les nouveaux MacBook Pro, la prise casque 3,5 mm prend en charge les casques à haute impédance : une bien belle nouvelle pour les professionnels de la musique.

Un document autour des MacBook Pro 2021 et les casques à haute impédance

Pour ceux qui ne connaissent pas les casques à haute impédance, on parle de puissance pour un son plus détaillé et riche. Les nouveaux MacBook Pro sont équipés d'une détection de charge en courant continu, d'une sortie de tension adaptative et d'un convertisseur numérique-analogique intégré.



Voici un extrait du nouveau document publié par Apple :