Sorties jeux : Skip-Bo, Stranger Things: Puzzle Tales, Heroes of the Dark, Kathy Rain:DC

Aujourd'hui 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Skip-Bo, Stranger Things: Puzzle Tales, Kathy Rain: Directors Cut, Heroes of the Dark.



Nouveaux jeux gratuits iOS :

Uncoven : The Seventh Day (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 153 Mo, iOS 10.3, Beemoov) Bienvenue dans l’univers magique de Uncoven : The Seventh Day...

Si tu es amateur de magie, d’histoires d’horreur et d’amour, ce visual novel interactif est fait pour toi ! Tu cherches la romance d’un otome game et l’aventure d’un jeu de rôle fantastique ? Uncoven possède toutes ces caractéristiques. Fais tes propres choix, découvre un univers unique et laisse tes désirs se réaliser.



Un roman visuel otome fantastique conçu spécialement pour le mobile.



Ton aventure commence sur le seuil d’une maison emplie de mystère, perdue au milieu des bois. Tu rejoins des amis pour sept jours de vacances et de détente, mais tout ne se passera pas comme prévu… D’étranges phénomènes questionneront ta réalité et te transformeront, pour le meilleur… ou le pire... Télécharger le jeu gratuit Uncoven : The Seventh Day





Stranger Things: Puzzle Tales (Jeu, Casse-tête / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v13.1.0, 262 Mo, iOS 10.0, Next Games) Plongez dans des mystères surnaturels et découvrez des histoires originales inédites avec vos personnages préférés de la série Netflix dans ce nouveau Puzzle-RPG !



Collectionnez plus de 50 versions différentes de vos personnages préférés de Stranger Things, en accord avec leur évolution dans chaque saison.



Recrutez stratégiquement des membres dans votre bande selon les compétences surnaturelles de chacun. Faites-les gagner de nouveaux pouvoirs en montant de niveau et formez une équipe imbattable. Télécharger le jeu gratuit Stranger Things: Puzzle Tales





Skip-Bo (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.0.12, 335 Mo, iOS 10.0, Mattel163 Limited) Skip-Bo™ est un jeu de cartes rapide, amusant et compétitif pour tous les joueurs de solitaire, de rami ou de cartes. Le jeu officiel Skip-Bo™ est maintenant sur mobile ! Voyagez à travers différentes aventures pour améliorer vos talents stratégiques. Entraînez votre cerveau, gardez votre esprit actif ! Skip-Bo™ est une version compétitive et stratégique du solitaire !



Vous êtes un fan des jeux de cartes en ligne gratuits ? Vous êtes plutôt ancien Skip-Bo™ ou nouveau Skip-Bo™ ? Choisissez le type de joueur Skip-Bo™ et nous vous guiderons dans votre aventure amusante ! C'est facile mais ça devient vite difficile ! Résolvez chaque puzzle satisfaisant dans une nouvelle variante du solitaire. Télécharger le jeu gratuit Skip-Bo





My Arcade Empire (Jeu, , iPhone / iPad, v1.8.0, 139 Mo, iOS 13.0, Concrete Software, Inc.) C'est une explosion dans le passé dans ce jeu d'arcade de type idle tap ! Bâtissez votre propre empire d'arcade pour gagner de l'argent et devenir le magnat de l'arcade le plus audacieux des années 80 !



Corey et sa bande ont besoin de votre aide pour créer une arcade totalement tubulaire ! Touchez pour construire des jeux d'arcade, gagner des clients et débloquer des personnages amusants ! Collectionne les cartes de personnages et fais-les monter en grade avec des pizzas et des jetons ! C'est amusant, c'est facile, c'est un jeu d'arcade tycoon gratuit et sans intérêt !



Tapez et construisez vos entreprises d'arcade et devenez riche rapidement avec les résidents excentriques de Ridgemont ! Explorez les jeux d'arcade et surfez les délicieuses vagues de New Wave, faites du rock and roll avec Axe Caliber, ou livrez de savoureuses pizzas dans Pizza Time ! Touchez et jouez à des jeux pour devenir un tycoon millionnaire de l'arcade ! Télécharger le jeu gratuit My Arcade Empire





Heroes of the Dark (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.2, 1,1 Go, iOS 9.0, Gameloft) Plongez dans un RPG stratégique vous plongeant dans les mystères de l'époque victorienne, avec un gameplay stratégique riche et des batailles de RPG dynamiques. Fini les troupes anonymes — une escouade de héros attend vos ordres !



Ne ratez pas votre chance de recevoir l'épique Oeil von Meremoth — un orbe qui vous aidera à déchaîner les plus puissantes capacités de votre héros ! Disponible pour tous les joueurs qui téléchargent le jeu dans les 2 premières semaines suivant la sortie mondiale ! Télécharger le jeu gratuit Heroes of the Dark





Dodgy Doodle (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 82 Mo, iOS 9.3, Christopher Hughes) Dodgy Doodle est une expérience unique de gribouillage.



Tracez votre chemin à travers une série de niveaux de plus en plus difficiles, en évitant les obstacles et en collectant des points. Une expérience simple et élégante qui peut être appréciée par tous les âges... Télécharger Dodgy Doodle à 0,99 €





Combat Master Online (Jeu, Action, iPhone / iPad, v0.1.244, 1,2 Go, iOS 13.0, Alfa Bravo Inc.) Participez à des combats rapides et pleins d'action. Jouez à Combat Master - l'ultime expérience FPS sur votre mobile. Les meilleures fusillades multijoueurs de leur catégorie. Des performances de haut niveau. Et bien plus encore.



Que vous soyez un professionnel de la tactique ou que vous aimiez simplement l'esthétique tactique, Combat Master offre un jeu de tir qui met l'accent sur la qualité et l'innovation que vous recherchez.



Le FPS le plus rapide du monde sur mobile. Des performances exceptionnelles avec des graphismes AAA remarquables. Télécharger le jeu gratuit Combat Master Online





Bug Tilt (Jeu, Action, iPhone, v1.2.1, 84 Mo, iOS 13.0, Dadako) Tilt est un jeu de serpent "nature-em-up" sans fin et gratuit, avec des graphiques et des sons authentiques de 16-bit.



Un parfait hommage à Snake, le jeu qui a régalé les possesseurs de Nokia 3310 ! Télécharger le jeu gratuit Bug Tilt





Nouveaux jeux payants iOS :

Savannah Park (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.0, 56 Mo, iOS 8.0, Outline Development) Au cœur de l'Afrique se trouve un paradis d'une beauté incomparable. Ces étendues sans fin abritent les plus grands animaux terrestres du continent et offrent au visiteur des vues à couper le souffle. Vous êtes des rangers, chacun dirigeant son propre parc animalier dans cette magnifique partie du monde. Aidez vos animaux à se rassembler avec d'autres de leur espèce dans les plus grands troupeaux possibles en les déplaçant vers de nouveaux espaces. Protégez les précieux points d'eau qui augmentent la valeur de votre parc et le protègent contre les feux de brousse.



Plus il y a d'arbres ombragés et d'herbe luxuriante dans votre parc, mieux c'est. Une fois que tous les animaux ont été déplacés, le jeu se termine par un tour de pointage. Le ranger qui a le plus de points gagne.



Un jeu de société très sympa ! Télécharger Savannah Park à 3,99 €





Kathy Rain: Directors Cut (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 796 Mo, iOS 13.0, Raw Fury) Kathy Rain se déroule dans les années 90. Il raconte l'histoire d'une jeune journaliste particulièrement déterminée qui doit affronter son passé troublé tandis qu'elle enquête sur la mort étrange de son grand-père.



« Conwell Springs. Je n'aurais jamais cru y revenir un jour... »



Armée de sa moto, d'un paquet de cigarettes et d'un bloc-notes, Kathy se jette à corps perdu dans un mystère qui ébranlera ses certitudes et l'obligera à remettre beaucoup de choses en question.



« Je me sens vraiment... étrange. Serais-je en train de rêver ? »



Alors qu'elle suit la piste d'indices laissée par son grand-père, de nombreuses questions commencent à émerger. Qu'est-ce que Joseph Rain pouvait bien chercher, cette fameuse nuit il y a tant d'années ? Télécharger Kathy Rain: Directors Cut à 4,99 €