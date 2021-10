Apple fait tout pour améliorer la disponibilité des iPhone 13

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

William Teixeira

Les clients Apple qui sont passé par les précommandes des iPhone 13 ont obtenu le nouveau smartphone très rapidement. Cependant, pour les autres qui ont attendu plusieurs semaines (le temps de réfléchir) font face à des délais de livraison très longs. À la suite des résultats financiers d'hier soir, Tim Cook s'est exprimé sur cette désagréable attente qui concerne des milliers de futurs propriétaires d'iPhone 13 dans le monde.

Apple fait tout pour que s'améliore

Comme à chaque lancement d'une nouvelle génération d'iPhone, la demande est très forte les premiers mois. Si Apple arrive à plutôt bien gérer en général, pour cette année la firme de Cupertino fait face à des difficultés essentiellement dues à la crise sanitaire et la pénurie de puces.

Lors de l'entretien téléphonique avec les investisseurs qui suit la publication des résultats financiers du dernier trimestre, Tim Cook a abordé le problème de la disponibilité des iPhone 13 Pro et Pro Max.



Selon le CEO, le problème de stock est lié à des composants qui n'arrivent pas en temps et en heure dans les usines d'assemblage, chaque composant est indispensable dans l'iPhone, si la livraison d'un fournisseur échoue, c'est la totalité de l'assemblage qui est interrompu ou au ralenti.

Tim Cook a assuré aux investisseurs qu'Apple fait tout pour trouver des solutions et faire en sorte que la production se rapproche le plus possible de ses objectifs.

Nous avons donc un certain nombre de points de données différents que nous utilisons pour connaître la tendance de la demande. Et nous sommes très satisfaits de la situation actuelle de la demande. Et nous travaillons fébrilement sur le stock.

À l'heure actuelle, une commande d'iPhone 13 Pro et d'iPhone 13 Pro Max sur l'Apple Store en ligne et chez la majorité des revendeurs affiche une livraison pour le mois de novembre. Plus on s'approchera de Noël et plus cet écart commande - livraison devrait se réduire, en tout cas, c'est la mission prioritaire d'Apple.



Dans ses résultats financiers publiés hier soir, Apple a annoncé avoir gagné 38,87 milliards de dollars grâce aux ventes d'iPhone, une hausse de 47% par rapport au même trimestre l'année dernière.



