Apple ne vend plus d'iMac 21,5 pouces sous Intel

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir



Apple a discrètement arrêté la vente de l'iMac 21,5 pouces propulsé par Intel, qui était resté disponible en tant que configuration bas de gamme, notamment adaptée aux écoles. Cela laisse aux clients le choix entre les modèles ‌iMac‌ 24 pouces avec puce M1 et 27 pouces sous Intel. Pour le moment en tout cas.

La fin d'un modèle dans la gamme iMac

Une seule configuration de l'iMac‌ de 21,5 pouces faisait toujours partie de la gamme de bureau après le keynote "Unleashed" d'Apple la semaine dernière, mais elle a maintenant été supprimée du site d'Apple. Cette configuration comprenait un processeur Intel Core i5 bicœur de 7e génération à 2,3 GHz, 8 Go de RAM, un SSD de 256 Go et Intel Iris Plus Graphics 640 pour 1 249€.

Apple a mis à jour sa gamme avec un nouvel iMac 24 pouces en avril dernier, ce dernier incluant des fonctionnalités clés telles que la puce M1 et un design mis à jour disponible en plusieurs couleurs. La firme de Cupertino a cessé de vendre plusieurs configurations ‌iMac‌ 21,5 pouces haut de gamme après le lancement du modèle 24 pouces, avant de le rayer définitivement de la vente ce jour.



Si vous tenez absolument à avoir le petit iMac, tournez-vous vers le refurb ou les revendeurs tiers. Mais avec l'iMac M1 qui démarre à 1449€ tout en étant supérieur à tous les niveaux, il y a peu de chances que la version 21,5 pouces manque à de nombreux clients. Et pour ceux qui préfèrent le grand modèle, les rumeurs annoncent un appareil pour le premier semestre 2022 avec la puce M1 Pro / Max.