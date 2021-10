Apple se considère comme une société de jeux vidéo

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Dans un dossier règlementaire "Form 10-K", Apple a clairement indiqué qu'elle pensait désormais être aux prises avec Sony, Microsoft et Nintendo, soulignant à quel point elle accordait de l'importance aux jeux sur ses plateformes.

Apple dit être en concurrence avec Sony, Microsoft et Nintendo

Vendredi, dans un dossier réglementaire pour le compte du 4e trimestre fiscal 2021, la société a déclaré que ses produits étaient en concurrence en tant que plate-forme de jeu avec les sociétés de jeux traditionnelles telles que Sony, Microsoft et Nintendo. Jusqu'à présent, Apple avait déclaré qu'elle n'était en concurrence qu'avec Android de Google et Windows de Microsoft.

Le jeu est une source de revenus importante pour Apple - la société gagnant plus avec les jeux sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV que Sony, Nintendo, Microsoft et Activision réunis. De plus, Apple est également en concurrence directe avec les constructeurs historiques grâce au service Apple Arcade.



Les concurrents d'Apple ont d'ailleurs été un sujet important lors du procès Epic Games contre Apple. À l'époque, le géant de la technologie de Cupertino n'avait pas répertorié les consoles de jeux comme concurrents dans les dossiers réglementaires.



Selon des documents judiciaires révélés lors du procès, environ 70% de tous les revenus de l'App Store proviennent d'applications de jeux. Ces revenus sont générés par moins de 10 % des utilisateurs de l'App Store. D'autres documents indiquaient qu'Apple contrôlait au moins un tiers du total des transactions du marché des jeux.



Il y a d'autres signes qui permettent de comprendre l'importance croissante du jeu à Cupertino. Par exemple, certains de ses produits récents, comme l'iPhone 13 Pro et les nouveaux MacBook Pro 2021, prennent en charge des taux de rafraîchissement de 120 Hz, une fonctionnalité populaire parmi les gamers.



Vous pensez qu'Apple peut continuer dans ce sens et se positionner de plus en plus comme un acteur du jeu vidéo ? Il est vrai que la plupart des grands jeux ont été portés sur iOS, certains ayant même des versions spécifiques aux mobiles comme Call of Duty, Mario Kart Run, NBA 2K22 Arcade, etc.