Steve Wozniak dénonce le peu de nouveautés des iPhone 13 et de l'Apple Watch Series 7

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

Réagir



Steve Wozniak, le co-fondateur d'Apple s'est récemment lancé dans la création de sa société privée dédiée à l'espace, il souhaite faciliter le tourisme spatial dans un futur proche. Si l'homme de 71 ans semble avoir d'autres préoccupations et une nouvelle passion, il n'oublie pas pour autant de commenter les annonces d'Apple.

Steve Wozniak estime qu'Apple aurait pu faire mieux

Dans une interview accordée à Yahoo Finance, Steve Wozniak est revenu sur les récentes annonces matérielles d'Apple, autrement dit les iPhone 13 et l'Apple Watch Series 7.

Habitué à donner son avis sur les nouveautés de l'entreprise qu'il a créé avec Steve Jobs, le co-fondateur n'a pas mâché ses mots en ce qui concerne le manque de nouveautés sur la dernière génération d'iPhone et d'Apple Watch.

Selon ses déclarations, même après plus d'un mois de disponibilité, il n'arrive pas à trouver ce qui change vraiment quand il utilise les nouveaux produits (qu'il a achetés bien évidemment).

Avec la technologie, c’est comme si vous vouliez toujours être au top des dernières nouveautés. Parfois, vous êtes cinq ans en retard ou sept ans en retard, vous savez, et ça marche toujours pour vous. C’est comme si les ventes venaient de là. J’ai le nouvel iPhone et je ne vois pas vraiment la différence. Le logiciel qu’il contient s’applique aux anciennes générations d'iPhone et c’est une bonne chose. J’ai la nouvelle montre et je ne vois pas la différence non plus.

Petit troll dans l'interview, Woz n'a pas hésité à sous-entendre que ce manque de rafraîchissement et d'innovation ne date pas d'hier :

Je suis satisfait de mon iPhone 8 - qui est le même que l'iPhone 7, qui est le même que l'iPhone 6, pour moi.

Steve Wozniak exprime aussi son inquiétude concernant la taille des écrans qui ne cessent de s'agrandir chaque année, Wozniak a la même vision qu'avait son grand ami Steve Jobs, un écran de smartphone se doit d'avoir une certaine limite de taille et ne pas aller dans l'excès.



Le co-fondateur d'Apple rejoint donc les nombreux consommateurs qui ont critiqué le peu de nouveautés sur les iPhone 13 et l'Apple Watch Series 7, beaucoup attendaient des nouveautés très attendues comme la recharge inversée dans les iPhone 13, la mesure du taux de glycémie ou d'alcoolémie dans l'Apple Watch Series 7...



N'oublions pas quand même qu'il y a 3 ans, Steve Wozniak a déclaré que Steve Jobs serait fier de ce qu'est devenu Apple aujourd'hui et de l'importance qui est accordée à l'utilisateur. Une déclaration valorisante pour Tim Cook et chaque employé d'Apple quel que soit son grade.