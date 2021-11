Du WiFi 6E pour le casque AR/VR d'Apple

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

Ming-Chi Kuo revient sur le prochain casque AR/VR d'Apple. Après avoir dit que l'appareil faisait face à des retards de production en raison de sa conception complexe, l'analyste a maintenant mentionné dans une note d'investisseur vue par nos soins que l'appareil prendra en charge le Wi-Fi 6E pour une bande passante plus élevée et une faible latence.

WiFi 6E : la clé du succès pour Apple ?

Comme l'a expliqué l'un des analystes les plus fiables, l'un des plus gros problèmes avec les casques à réalité mixte en ce moment est la nécessité d'une connexion filaire à un ordinateur. Pour éviter ces problèmes et offrir aux utilisateurs une meilleure expérience, celui d'Apple devrait prendre en charge le protocole Wi-Fi 6/6E.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, le Wi-Fi 6 - ou 802.11ax - est la dernière génération de Wi-Fi, qui est plus optimisée pour les appareils mobiles et l'Internet des objets (IoT). Le nouveau protocole prend non seulement en charge des vitesses plus rapides, mais il est également taillé pour recevoir un plus grand nombre de connexions simultanées.

Étant donné que les casques à réalité mixte nécessitent plus de bande passante en raison du contenu très haute résolution et de la faible latence nécessaire, Kuo s'attend à ce que ces appareils prennent tous en charge le Wi-Fi 6E. Il convient de noter que le nouvel appareil d'Apple ne sera pas le premier doté d'une telle technologie, car le populaire Oculus Quest de Facebook prend déjà en charge le Wi-Fi 6, qui permet des flux allant jusqu'à 120 Hz contre 90 Hz maximum avec le Wi-Fi 5.

Kuo dit dans sa note que non seulement Apple, mais aussi Meta et Sony devraient introduire de nouveaux appareils AR/VR en 2022 avec Wi-Fi 6/6E intégré. Pour l'avenir à long terme, Kuo estime que les entreprises adopteront également la 5G à ondes millimétriques (mmWave) pour les casques AR/VR afin d'améliorer davantage l'expérience sans fil et de réduire le besoin d'un ordinateur ou d'un smartphone.

Rappel des informations sur le casque AR/VR d'Apple

Selon les rumeurs les plus crédibles, le casque de réalité mixte d'Apple serait un modèle haut de gamme avec des capteurs avancés, des écrans 8K et une puce très puissante. Mark Gurman de Bloomberg dit que l'appareil sera onéreux, tandis que d'autres rapports suggèrent que le produit pourrait coûter jusqu'à 3 000 $.

Selon toute vraisemblance, la production du nouveau casque AR/VR d'Apple devrait commencer au quatrième trimestre 2022. Et la version améliorée n'arriverait qu'en 2024 voire 2025 avec les Apple Glass. Ce sont des lunettes qui utiliseront une grande partie de la technologie de casque mais dans un format bien plus léger et discret.