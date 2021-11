Harry Potter: Wizards Unite fermera ses portes début 2022

Quelle mauvaise nouvelle pour les nombreux fans d'Harry Potter... Pourtant très attendu par les Potterheads, le jeu Harry Potter: Wizards Unite (v2.18.1, 191 Mo, iOS 10.0) fermera ses portes à la fin du mois de janvier 2022.

Sorti à la mi-2019, le jeu était né d'une collaboration entre Warner Bros et Niantic et souhaitait se servir du concept de Pokémon GO pour attirer les joueurs. Le but était simple : sortir de chez soi et interagir avec différents évènements autour de nous, notamment en combattant les forces du mal.



À son démarrage, le jeu a pourtant connu un certain succès auprès des joueurs, avant finalement de perdre en vitesse sur la durée.

Harry Potter: Wizards Unite will officially close on January 31, 2022 and will be removed from app stores on December 6, 2021. Join us to put an end to the Calamity. More details here: https://t.co/WQwWkgepVv pic.twitter.com/Su2odByNcd