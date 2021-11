Cet anglais serait mort sans son Apple Watch

Il y a 4 heures

Alban Martin

Le britannique Jay Dixon a déclaré qu'il ne serait probablement pas en vie aujourd'hui si son Apple Watch n'avait pas appelé les services d'urgence après avoir été renversé de son vélo par une voiture.

Un rapport de Grimsby News disent que l'homme de Cleethorpes roulait à vélo lorsqu'une voiture l'a percuté, le catapultant en l'air. Après avoir frappé le sol, l'Apple Watch de l'homme a appelé les services d'urgence ainsi que son partenaire.

Une nouvelle histoire pour vanter les mérites de l'Apple Watch

J'ai continué à essayer de me lever, mais je n'ai tout simplement pas pu y arriver, j'ai eu une chance incroyable. Si j'étais entré en collision avec la voiture à quelques centimètres de plus vers la droite, je pense que je serais mort. Quand je suis tombé, ma montre a envoyé un signal d'urgence aux services d'urgence et à ma partenaire. Il avait détecté que j'avais fait une chute et envoyé mon emplacement exact aux deux parties. Il vous dit exactement ce qui s'est passé et ma partenaire était là en 15 minutes.

Les Apple Watch, y compris la nouvelle Apple Watch Series 7, détectent lorsqu'un utilisateur chute et ne bouge pas pendant une minute. De là, un appel aux services d'urgence est lancé et les données de localisation sont transmises aux répartiteurs. Il s'agit d'une fonctionnalité qui a été démontrée pour sauver des vies d'innombrables fois et Apple chercherait également à l'étendre aux accidents de voiture.

La détection des chutes est l'une des meilleures fonctionnalités de l'Apple Watch, mais qui, heureusement, n'est pas souvent utilisé. Pour finir, M Dixon s'en est sorti avec seulement "des coupures et des ecchymoses".

