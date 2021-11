Mise à jour : HomePod 15.1.1 est disponible

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

Réagir



Les HomePod mini et HomePod classique reçoivent moins de mises à jour que les autres produits, mais Apple ne les oublie pas. Preuve en est avec cette nouvelle mise à jour qui est en cours de déploiement depuis quelques minutes seulement. Pour corriger quelques erreurs et améliorer le logiciel, Apple vient de lancer HomePod 15.1.1 à l'ensemble des propriétaires de l'enceinte connectée.

La mise à jour est disponible

Il y a peu de temps, les HomePod ont reçu une mise à jour majeure apportant la compatibilité Dolby Atmos et Lossless pour les morceaux de musiques lues depuis Apple Music.

Les utilisateurs du HomePod peuvent enfin profiter des bienfaits de la qualité audio sans perte et de l'effet 3D grâce au Dolby Atmos.



Cependant, cette mise à jour a apporté quelques instabilités et problèmes dans le fonctionnement du HomePod chez certaines personnes, les développeurs Apple ont rapidement réagi et proposent ce soir une nouvelle mise à jour logicielle numérotée 15.1.1 (en cours de déploiement).

Sans apporter plus de précision sur les détails de la mise à jour, il est possible qu'Apple ait corrigé l'anomalie qui provoquait l'absence du Lossless/Dolby Atmos lors du basculement de la musique de l'iPhone vers le HomePod.

La firme de Cupertino a probablement dû avoir de nombreuses remontées à son service technique et sur son forum d'entraide pour être aussi rapide.

Comment mettre à jour votre HomePod ?

Que ça soit le HomePod mini ou le HomePod classique, il est nécessaire de lancer manuellement le téléchargement de la mise à jour et l'installation.

Si vous avez activé les mises à jour automatiques, cela ne vous concerne pas (sauf si vous souhaitez une installation de la mise à jour tout de suite).

Rendez-vous dans l'application Maison sur votre iPhone

sur votre iPhone Cliquez sur l'icône Maison qui se trouve en haut à gauche de l'écran

qui se trouve en haut à gauche de l'écran Appuyez sur " Réglages du domicile "

" Rendez-vous dans " Mise à jour logicielle "

" Puis lancez le téléchargement de la mise à jour

Si celle-ci n'apparait pas encore, c'est qu'il est nécessaire de patienter un peu, comme dit plus haut, la nouvelle mise à jour vient d'être lancée sur les serveurs d'Apple, elle peut prendre le temps avant d'être détectée par votre iPhone.