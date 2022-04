La version 15.4.1 du HomePod corrige un bug de Siri

Apple a publié aujourd'hui tvOS 15.2, la deuxième mise à jour majeure du système d'exploitation de ses box depuis septembre 2021. tvOS 15.2 arrive plus d'un mois après le lancement de tvOS...

Les HomePod mini et HomePod classique reçoivent moins de mises à jour que les autres produits, mais Apple ne les oublie pas. Preuve en est avec cette nouvelle mise à jour qui est en cours de...

En plus de la version bêta d'iOS 15.1, Apple a également introduit un firmware HomePod 15.1 qui apporte la prise en charge de Lossless et Dolby Atmos Spatial Audio au HomePod et...