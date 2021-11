Une année 2021 record pour Apple en Inde

Comme le montre les chiffres officiels, Apple est de plus en plus populaire en Inde. Une augmentation considérable de la vente de ses produits dont l'iPhone mais également de ses services. Forcément, les bénéfices sont en très forte progression.

Les Indiens de plus en plus fans d'Apple

Avec ses 1.38 milliard d'habitants, l'Inde est tout simplement l'un des pays les plus peuplés au monde. L'Inde est également un pays en pleine croissance dans énormément de domaines dont celui de la technologie. Apple l'a bien compris et c'est pour cela qu'il a décidé de prendre un peu plus en considération cette partie du globe ces dernières années.

Une stratégie qui semble porter ses fruits au vu des derniers chiffres à notre disposition. Comme l'indique les documents officiels dévoilés par Apple India, les revenus de la marque sur le territoire ont augmenté de 68%. Une progression assez folle qui fait d'Apple la société technologique numéro une en termes de croissance dans ce pays en 2021.



Toujours selon les documents, Apple India a donc généré 228,45 milliards d'INR sur l'exercice 2021 soit l'équivalent de 3 milliards de dollars. Il y a quelques mois, nous évoquions la possibilité qu'Apple enregistre une augmentation de 50% des ventes d'iPhone en Inde en 2021 mais selon les derniers rapports, on serait plus aux alentours des 212% !



Des chiffres exceptionnels même si d'après les estimations d'Apple c'était loin d'être gagné. En effet, avec la pandémie et toutes les fermetures, interdictions et restrictions que cela entraîne, Apple pensait que tout serait bien plus compliqué. Finalement tout semble s'être passé comme prévu et la pomme croquée continue de gagner du terrain sur ce territoire.



