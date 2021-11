Sorties jeux : Pikmin Bloom, Petal Crash, Dark Nights with Poe and Munro

Il y a 51 min

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Pikmin Bloom, Petal Crash, Dark Nights with Poe and Munro.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Trivia Deluxe (Jeu, Quiz, iPhone / iPad, v1.0.1, 357 Mo, iOS 10, Etermax) Des créateurs de Trivia Crack, voici Trivia Deluxe: un nouveau jeu de trivia plein de luxe et de plaisir!

Soyez la star principale de cette nouvelle expérience opulente avec des milliers de questions pour aiguiser votre esprit, tester vos connaissances et monter sur le podium convoité. La foule vous mettra à l’honneur !



Répondez aux questions, obtenez des trophées et atteignez le podium avant votre adversaire. La foule vous remontera le moral !

Amusez-vous tout en répondant à différents sujets et en rassemblant tous les cadeaux et billets que vous trouverez sur votre chemin. Ici tout ce qui brille est de l’or ! Télécharger le jeu gratuit Trivia Deluxe





Super Mombo Quest (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.5, 1007 Mo, iOS 10.0, Orube Game Studio) Super Mombo Quest est un jeu de plateforme de précision bourré d'action ! Un Metroidvania avec des mécanismes d'arcade classiques, avec des combats fous, des combos stimulants et de nombreux objets à collectionner - le tout dans un immense monde interconnecté !



Obtenez le combo parfait dans des centaines de niveaux !



Voyagez à travers un monde interconnecté géant composé de centaines de zones, chacune avec d'innombrables ennemis difficiles. Certains vous poursuivront, d'autres vous tireront dessus, d'autres vous survoleront… Et il y en a qui sont extrêmement dangereux ! Pouvez-vous être assez rapide pour tous les vaincre dans un combo parfait ? Télécharger le jeu gratuit Super Mombo Quest





Pikmin Bloom (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v33.3, 309 Mo, iOS 12.0, Niantic, Inc.) Faites grandir vos Pikmin, faites éclore des fleurs et gardez une trace de vos précieux souvenirs en marchant, tout simplement. Que vous fassiez une petite balade au coin de la rue ou que vous vous rendiez au travail, aujourd'hui marque le grand début de votre épopée Pikmin !



Marchez pour faire grandir plus de Pikmin. Les Pikmin grandissent à partir de pousses à chacun de vos pas. Une fois suffisamment développés, déterrez-les pour qu'ils vous accompagnent. Plus vous marchez, plus les Pikmin sont nombreux à vos côtés !



Marchez pour faire éclore les fleurs. Récupérez des pétales de fleurs sur la tête de vos Pikmin et plantez-les en marchant pour laisser de merveilleuses traînées de fleurs derrière vous égayer vos déplacements. Télécharger le jeu gratuit Pikmin Bloom





FarmVille 3 (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.12.20046, 271 Mo, iOS 13.0, Zynga Inc.) FarmVille est de retour !



Développe ta propre ferme d'animaux en partant de zéro grâce à l'élevage et à la construction ! Vis une aventure en construisant ta ferme et en élevant des bébés animaux dans cette simulation pour fermier ! Dans ce jeu de ferme gratuit, tu devras décider des habitats à rénover et de comment agrandir ton terrain. À toi de construire la ferme d'animaux la plus impressionnante !



Crée ta propre collection d'animaux mignons en choisissant parmi des centaines d'espèces, dont vaches holstein, cochons Yorkshire, chèvres Kalahari, moutons suffolk, lapins d'Amérique ou encore cobs Gypsy ! Dans ce jeu de ferme, chaque animal procure un produit unique que tu peux vendre, échanger ou utiliser pour terminer des commandes et améliorer ta ferme. Télécharger le jeu gratuit FarmVille 3





Cat Shelter and Animal Friends (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.20, 87 Mo, iOS 11.0, Buff Studio Co.Ltd.) "Quand j'étais enfant, dans mon petit tiroir, j'avais mes propres fées qui gardaient mes secrets."



Cat Shelter and Animal Friends est plus qu'un joli jeu. C'est un jeu de relaxation de l'esprit qui résonne vraiment avec vous.



Jouer à ce jeu vous permettra de calmer votre esprit, d'évacuer le stress et de vous détendre.



Arrêtez de jouer à des jeux stressants et profitez de l'art et de la musique émotionnels conçus spécialement pour soulager le stress. Si vous souffrez d'anxiété et d'insomnie, vous pouvez commencer à jouer à ce jeu dès maintenant. Télécharger le jeu gratuit Cat Shelter and Animal Friends





Naufragé (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v0.0.20, 223 Mo, iOS 11.0, Nexelon) Jeu de pêche de survie d'un naufragé

Une île avec des paysages magnifique.



Tu es une star du cinéma réussi, sur un jet privé en route pour ta destination de vacances. Soudainement, l'avion fût frappé par la foudre.

Tu as atterri sur une île inhabitée qui n'est même pas sur la carte.

Tu te réveilles seul sur la plage.

Tu trouves un hôtel bizarre, des gems étranges sur un poisson mort, et ressent un étrange aura se répartir à travers l'île…

Est ce vraiment une île déserte ordinaire ?

Commence par pêcher pour survivre sur cette île seule et désolée. Télécharger le jeu gratuit Naufragé





Bloodshore (Jeu, , iPhone / iPad, v1.3, 3,7 Go, iOS 11.0, Wales Interactive Ltd.) Bloodshore est un jeu où il faudra faire des choix prenant la forme d'un film d’action qui met en scène une Battle Royale télévisée entre des streamers célèbres, des artistes et des condamnés à mort. Entre vos mains, le sort de Nick, acteur sur le déclin qui se bat pour gagner un prix qui changera sa vie.



Les apparences sont trompeuses dans cette nouvelle saison de Kill/Stream, l’émission de téléréalité la plus hype de la planète. Nick percera-t-il le mystère de Bloodshore Island à temps ? Télécharger le jeu gratuit Bloodshore





Bad Soccer Manager (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0, 50 Mo, iOS 11, John Janowski) Dans Bad Soccer Manager, créez des liens avec l'équipe pour remonter le moral, établissez une relation avec le président, assurez-vous que le stade est prêt pour le jour du match et allez sur le terrain d'entraînement afin de progresser dans le jeu.



De nombreux mini-jeux sont cachés dans le jeu et doivent être complétés. Plus vous en terminez, plus votre moral est élevé. Plus le moral est élevé ? Plus vous aurez d'occasions d'attaquer les jours de match. Si votre équipe vous aime, elle travaillera comme un chien pour gagner à tout prix ! Télécharger Bad Soccer Manager à 0,99 €





Nouveaux jeux payants iOS :

Plan B From Outer Space (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 595 Mo, iOS 10.0, Assemble Entertainment) Plan B from Outer Space est un jeu d'aventure intergalactique dans le style d'un livre interactif. Il s'inspire d'histoires classiques de science-fiction :



"Nous étions en train de voler dans l'espace, en nous occupant de nos propres affaires d'alien, quand - bang ! - un météore nous a frappé en plein dans la vessie du quoxel ! On dirait qu'on a atterri en catastrophe sur ce monde étrange. Donc, chop chop ! Utilisez vos pouvoirs de métamorphose, déguisez le vaisseau, et trouvez un moyen de fuir cette misérable planète au plus vite !



Où sommes-nous tombés ? Comment le saurais-je ? Je ne suis qu'une IA hautement développée ! Mes scans montrent que nous sommes dans un étrange pays de bière... de bretzels... et euh, de BAVARIAIS ! Restez vigilants, soyez prêts et restez visqueux, si la situation l'exige. J'ai le sentiment que nous ne sommes pas préparés à ce qui va arriver..."



Disponible uniquement en anglais et en allemand. Télécharger Plan B From Outer Space à 5,99 €





Petal Crash (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.4, 47 Mo, iOS 12.0, GalaxyTrail, LLC) Petal Crash est donc un tout nouveau jeu de puzzle dans la tradition des casse-têtes arcade du milieu des années 90. Comme les jeux qui l'ont inspiré, Petal Crash propose une variété de défis solo en plus d'un mode face à face intense. Les règles sont simples - poussez un bloc dans n'importe quelle direction, et il continuera jusqu'à ce qu'il heurte un mur ou un autre bloc.



S'il touche un bloc de la même couleur, les blocs éclateront, faisant voler tous les autres blocs à côté d'eux. Alignez-les parfaitement pour créer d'énormes réactions en chaîne, accumuler des points et éliminer vos adversaires.



Télécharger Petal Crash à 6,99 €





One Night at Flumptys 3 (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 377 Mo, iOS 9.0, Clickteam, LLC) La parodie de Five Nights at Freddy's est de retour ! Rejoignez la bande de Flumpty Bumpty pour une dernière partie de "cache-cache de survie" jusqu'à ce que l'horloge sonne 6 heures du matin.



Cette fois, vous êtes armé d'un simple appareil photo avec flash et la chambre dans laquelle vous vous trouvez est glaciale.



Bonne chance... Télécharger One Night at Flumptys 3 à 1,99 €





Dark Nights with Poe and Munro (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 3,5 Go, iOS 10.0, D'Avekki Studios Limited) “Vous écoutez Radio Août. Nuits Noires avec Poe et Munro…”



Accompagnez deux animateurs de radio, et accessoirement deux amants, dans leur aventure dans la ville d’Août où ils vont devoir résoudre plusieurs mystères, que ce soit à l’antenne ou hors antenne.

Décidez de leurs dialogues et de leurs actions pendant qu’ils essayent d’échapper à un stalker, à un fantôme vengeur à la recherche de réponses ou encore à une peinture démoniaque qui exauce des souhaits…

Mais est-ce que vous pourrez garder Poe et Munro ensemble, et en vie… ?



* Six épisodes entièrement interactifs

* Presque 5 heures de vidéo en HD

* Un point’n’click intuitif

* Des fins alternatives pour chaque épisode Télécharger Dark Nights with Poe and Munro à 4,99 €