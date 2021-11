Bandai Namco sort son RPG Tales of Luminaria sur mobile

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Le célèbre éditeur Bandai Namco récussite une vieille série vidéoludique classée dans la catégorie RPG. Il s'agit de "Tales Of" qui fête ses 25 ans avec désormais une 16e titre nommé Tales of Luminaria, exclusif aux mobiles iOS et Android.

Voici le trailer vidéo de Tales of Luminaria :

Tales of Luminaria est de sortie sur iOS et Android

Tales of Luminaria est un nouveau jeu de rôle animé Tales pour mobile !

Vous pouvez profiter d'un jeu de RPG animé de haute qualité avec 21 protagonistes.

Trouvez votre personnage préféré et explorez ensemble le monde de Tales !"

Bandai Namco propose donc son nouveau jeu sur l'App Store et le Play Store. Au menu, on retrouve 21 protagonistes parmi lesquels choisir, avec à chaque fois une histoire différente. Dans ce monde, la prospérité est construite par le « Mana » produit par la mystérieuse forme de vie géante « Primordial Beasts » qui transcende la connaissance humaine. La Fédération, qui considère les bêtes primordiales comme sacrées et met l'accent sur la coexistence avec la nature, dépend des bêtes primordiales pour le développement de la civilisation.



Avec des visuels de type manga qui coexistent dans des environnements en 3D, vous pouvez explorer librement un lieu vaste et riche en détails. Le gameplay a été conçu pour garantir que les batailles et les événements se déroulent de manière transparente et à un bon rythme. Les mécaniques d'attaque et de défense sont simples à prendre en main mais assez tactiques ce qui rend le jeu intéressant pour tous les niveaux.



D'ailleurs, le studio recommande son jeu pour les personnes qui :

veulent jouer à un RPG anime épique avec une histoire complexe se déroulant dans un monde fantastique.

ont joué à des jeux de la série Tales.

adorent les animes et les jeux japonais et je suis à la recherche d'un nouveau RPG japonais.

recherchent un RPG d'action 3D.

veulent jouer à un jeu RPG anime qui a de nombreux personnages attrayants.



Tales of Luminaria est donc disponible pour les joueurs du monde entier sur iOS et Android. Il est gratuit avec les achats in-apps dont le PB Stone et un Noble Pass (probablement un abonnement payant). Ceux-ci "peuvent améliorer le gameplay et accélérer la progression". A vous de jouer et de télécharger Tales of Luminaria sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.

