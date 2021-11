Google pourrait lancer un Google Pixel Fold en 2022

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

Selon les bruits de couloir, Google pourrait prochainement sortir un "Google Pixel Fold", autrement dit un smartphone pliable comme Samsung mais à sa sauce. La deuxième info, c'est que ses capacités en photo seraient plus proches du Pixel 5 que du Pixel 6.

Un Pixel 6 Fold ça vous chauffe ?

C'est une rumeur qui commence à dater mais qui semble se confirmer de plus en plus. D'après 9to5Google, Google serait en pleine préparation d'un smartphone pliable qui pourrait voir le jour l'année prochaine, en 2022.



Pour affirmer cela, le site s'est basé sur le premier nom de code "Passport" qui s'est visiblement transformé en "Pipit" depuis. Un nom de code qui s'est d'ailleurs retrouvé dans la version bêta d'Android 12, ce qui conforte l'idée que ce smartphone pliable est dans les tuyaux.

Mais cette fois-ci, c'est une autre rumeur à son sujet qui va faire parler et c'est grâce aux recherches dans l'APK de l'application Google Camera que nous en savons un peu plus. Si ce type de smartphone novateur se vend à l'heure actuelle assez cher, on s'attend du coup à ce qu'il embarque les meilleures technologies de la marque en question.



Et bien apparemment, ce ne sera pas le cas. Google est réputé pour être l'un des meilleurs dans le domaine de la photo sur smartphone et il a une nouvelle fois tenté de le démontrer avec la sortie de ses Google Pixel 6.



Sauf que d'après les dernières infos, ce Google Pixel pliable embarquera "seulement" les capteurs photos du Pixel 5, le modèle de l'année dernière. Rappelons tout de même que c'est un smartphone excellent pour la photo et qu'il n'y a pas de soucis à se faire. Cependant, si le prix dépasse les 1000 € (et ça risque d'être le cas), cela pourrait faire grincer les dents de certains lorsqu'ils apprendront qu'ils n'ont pas les derniers capteurs présents sur le Pixel 6.



Pour être précis, ce modèle devrait être équipé du capteur IMX363 de 12.2 mégapixels au lieu du dernier en date de la marque, le capteur GN1. Vous l'aurez compris, il y a encore beaucoup de flou autour de ce projet, d'autant qu'on ne sait pas ce que ce changement de nom de code signifie. Quoi qu'il en soit, si tout se passe comme prévu, attendez-vous à voir débarquer un smartphone pliable du côté de Google l'année prochaine.