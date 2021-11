Apple a embauché l'ancien directeur de l'autopilot de Tesla

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Comme l'a rapporté Bloomberg tard vendredi, Apple a embauché l'ancien directeur du logiciel de pilote automatique de Tesla, Christopher Moore. Le journal américain dit que Moore relèvera de Stuart Bowers, un autre ancien employé de Tesla.

Un coup de boost pour la voiture autonome d'Apple ?

Apple continue d'investir massivement dans son projet de voiture électrique autonome depuis plus de cinq ans, nommé Project Titan. Le groupe a connu beaucoup de rebondissement au cours des dernières années avec plusieurs changements de direction et de managers. L'arrivée d'une des pointures de chez Tesla (encore) devrait lui permettre de rassurer les employés et les actionnaires.

Le passage de Moore chez Tesla était semble-t-il controversé, car il réfutait souvent les affirmations du PDG Elon Musk sur les performances de l'autopilot. Par exemple, Moore a déclaré au DMV (Department of Motor Vehicles) que les affirmations répétées de Musk selon lesquelles Tesla pourrait atteindre l'autonomie de niveau 5 d'ici quelques années étaient irréalistes.

L'état actuel de la partie logicielle autonome d'Apple reste très flou. Apple exploite une petite flotte de prototypes de véhicules autonomes en Californie. D'après les images des Lexus modifiées qu'on ait pu voir, le système repose sur des caméras vidéo et des radars LiDAR pour détecter l'environnement environnant.

Pendant un certain temps, Apple s'est concentré uniquement sur les logiciels de conduite autonome. Cependant, vers 2019, il a été entendu qu'Apple était repartie sur la construction d'un véhicule. Elle a embauché divers cadres de haut niveau d'autres constructeurs automobiles, y compris le vice-président du développement des châssis de Porsche plus tôt cette année, ou encore des ingénieurs de renom de chez Mercedes et un cadre de chez BMW.

Cependant, le projet Titan a subi un revers majeur plus tôt cette année lorsque l'ancien leader Doug Field a quitté Apple pour Ford. Apple est censé s'associer à un partenaire d'assemblage qui construira réellement le véhicule comme Magna ou Toyota. En juin, Apple chercherait un fabricant pour la batterie de l'Apple Car.

Foxconn, assembleur clé de l'iPhone depuis le début, a montré qu'elle était intéressée à devenir une société sous contrat de production de voitures, la société taïwanaise ayant même signé un premier contrat avec Fisker ainsi qu'une usine pour véhicules électriques. Malgré tout, pour voir une Apple Car, il faudra attendre 2025, au mieux.