Intel Alder Lake : des puces de bureau plus rapides que la M1 Max, mais…

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Intel a dévoilé la semaine dernière ses nouveaux processeurs "Alder Lake" de 12e génération avec le lancement de six modèles destinés aux ordinateurs de bureau, y compris le Core i9-12900K haut de gamme, une puce 16 cœurs avec huit cœurs de performance et huit cœurs d'efficacité. Et évidemment, il n’en fallait pas plus pour qu’on les compare aux dernières puces M1 Pro et M1 Max d’Apple.

Les puces Intel 2022 sont plus énergivores

Bien que ces processeurs de 12e génération soient destinés aux ordinateurs de bureau, ils constituent toujours une comparaison intéressante avec les puces M1 Pro et M1 Max d'Apple apparus dans les modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, car les rumeurs suggèrent qu'Apple prévoit de lancer un nouvel iMac Pro 27 pouces avec les puces M1 Pro et M1 Max au premier semestre de l’année prochaine.

Les premiers benchmark de Geekbench 5 pour le Core i9-12900K révèlent que le processeur est jusqu'à près de 1,5 fois plus rapide que le M1 Pro et le M1 Max en termes de performances multicœurs. Plus précisément, le processeur Core i9 a un score multicœur moyen d'environ 18 500 jusqu'à présent, contre environ 12 500 pour le M1 Pro et le M1 Max. AnandTech a partagé des benchmarks supplémentaires pour un examen plus approfondi des performances.

Bien que le processeur Core i9 soit considérablement plus rapide que le M1 Pro et le M1 Max, il utilise également beaucoup plus d'énergie que les puces d'Apple, Intel indiquant que la puce utilise jusqu'à 125 W de puissance aux fréquences de base et jusqu'à 241 W de puissance avec Turbo Boost. Soit près de 5 fois plus que les puces Apple qui, rappelons-le, sont pour le moment destinées aux ordinateurs portables.

Le Core i7-12700K de 12e génération d'Intel semble également plus rapide que le M1 Pro et le M1 Max dans les résultats Geekbench 5, mais il consomme également plus d'énergie.

Lorsqu'Apple a annoncé pour la première fois qu'elle passerait à ses propres puces pour Mac en juin 2020, la société n'a jamais dit que ses puces seraient les plus rapides du marché, mais a plutôt promis des performances par watt de pointe. Les M1 Pro et M1 Max d'Apple sont ultra efficaces, surpassant un Mac Pro 12 cœurs basé sur Intel qui commence à 6 999€ avec un bruit de ventilateur minimal ou nul en raison d'une efficacité énergétique impressionnante.



Finissons en mentionnant qu’il ne s’agit que d’un comparatif du CPU, Apple ayant "seulement" 10 cœurs dans ses puces M1 Pro / Max. Du côté du GPU intégré, la création de la firme de Cupertino rivalise avec des cartes graphiques dédiées et une PS5 notamment, ce que ne peut pas faire Intel.

En tout cas, le fondeur américain prévoit de lancer des processeurs Core de 12e génération pour ordinateurs portables au début de 2022.