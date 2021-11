Apple ouvre un studio Apple Music à Paris et fête ses 40 ans en France

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Medhi Naitmazi

Après Los Angeles, New York, Nashville et Londres, Apple va ouvrir son cinquième studio Apple Music en France, à Paris. Le but est de produire des «contenus originaux locaux» a annoncé l'entreprise dans un article de blog qui revient sur 40 ans d’histoire en France.

Un studio Apple Music sur les Champs

Le nouveau studio sera situé sur la prestigieuse avenue des Champs-Elysées et aura à ses commandes les animateurs d'Apple Music Mehdi Maïzi et T-Miss.

Apple a indiqué :

Il accueillera les grands noms de la musique francophone tout en offrant un tremplin aux talents émergents. Il hébergera aussi des artistes qui viendront y animer leurs propres émissions de radio.

Apple entretient son histoire avec la France

Le groupe américain a également profité de cette bonne nouvelle pour rappeler qu’il est en France depuis désormais 40 ans. Apple compte aujourd'hui 2.700 salariés dans le pays de Molière, et 20 magasins exclusifs Apple Store, «le plus grand réseau en Europe continentale».



Tim Cook, CEO d’Apple a expliqué :

La France occupe une place particulière dans mon cœur. Chaque fois que je m'y rends, je suis inspiré par cette communauté d'artistes et de développeurs, accueillante, dynamique et profondément créative. Je suis ravi de célébrer les 40 ans d'Apple en France avec nos équipes locales et les clients et communautés qu'elles servent.

Une preuve d’amour alors que l'Autorité de la concurrence française a infligé en 2020 une amende record de 1,1 milliard d'euros pour ses pratiques commerciales jugées monopolistiques.

Si l’App Store est visée par la justice française, une procédure semblable vise également le magasin d'application de Google, le Play Store.



Enfin, Apple parle des 250 000 emplois liés au développement iOS dont certains services de premier plan comme Yuka créé en 2017 et qui compte 20 millions d’utilisateurs.