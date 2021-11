Football Manager 2022 Mobile est de sortie sur iOS et Android

Le nouveau jeu de SEGA est arrivé, il s'agit de l'incontournable Football Manager 2022 Mobile. La nouvelle mouture reprend évidemment les bonnes idées de ses prédécesseurs, la saga commençant à dater avec une première sortie en 2004 basée sur l'ancien Championship Manager de Eidos, tout en ajoutant quelques nouveautés intéressantes. Encore une fois, faisons le tour de la référence du genre en premier sur iSoft !



Football Manager 2022 Mobile : la nouvelle version est disponible au téléchargement

Élargissez les horizons de jeu et possibilités de repérage avec la capacité de charger cinq nations pour la 1re fois sur FM22 Mobile, notre meilleure version à ce jour.

Une fois n'est pas coutume, vous vous retrouvez dans la peau de l'entraîneur en quête de gloire footballistique. Votre charge de travail est importante puisque vous devez gérer tous les aspects de ce poste si particulier en allant du repérage de talents au recrutement, en passant par les négociations, les prolongations, la gestion de la vie de groupe, les blessures de vos joueurs, la presse, et plus encore.

Cette année, c'est la possibilité de charger plus de nations quand vous lancez votre carrière qui change la donne puisque cela vous donne accès à un éventail plus vaste de joueurs de classe mondiale et de futures superstars à portée de main.



Rappelons qu'il s'agit de la version Mobile, une version dite "light" qui s'adapte parfaitement aux petits écrans et aux parties rapides. La version plus complète arrive également, mais uniquement sur iPad, tablettes Android, Mac et PC.

Les points clés de Football Manager 2022 Mobile :

Plus de 60 ligues venues de 25 des plus grandes nations footballistiques dans votre poche. Prenez les rênes de votre club et l'autoroute pour atteindre les plus grands sommets.

De nouveaux outils de repérage vous donnent les moyens de signer la nouvelle génération de jeunes talents et superstars mondiales, pour bâtir sans effort un effectif capable de remporter des trophées.

Inspirez-vous des styles de football les plus populaires et démarrez sur les chapeaux de roue avec l'un des nombreux schémas tactiques prédéfinis.

Savourez le spectacle des jours de match et prenez votre place sur le banc de touche virtuel pour suivre toute l'action de près et observer votre vision du jeu prendre forme sous vos yeux.

Et maintenant, voici les différentes nouveautés de FM22 Mobile.

Nouveautés de la saison 2022

Élargissez vos horizons

Libérez tout votre potentiel et chargez jusqu'à cinq des plus grandes nations du football, en route vers la gloire. On trouve notamment l'ajout de la ligue sud-africaine qui ouvre les portes des compétitions continentales africaines pour la première fois dans l'histoire de FM.

Refonte du recrutement

Améliorez votre capacité de transferts grâce au module de recrutement retravaillé, proposant la possibilité de créer des assignations sur mesure pour la toute première fois. Les développeurs ont ajouté des options de recherches enrichies, une meilleure intelligence de repérages et des améliorations sur les informations affichées quand vous êtes sur le point de conclure avec vos cibles prioritaires.

Les intrigues de votre saison

Les moments charnières de chaque saison revêtent encore plus d'importance avec l'addition de nouveaux arcs narratifs en rapport avec les médias. Selon le contexte (début de saison tonitruant, avalanche de blessures, grogne dans votre groupe, etc), les journalistes développeront des thèmes plus pertinents dans leurs articles et vous poseront des questions plus en rapport avec la situation actuelle de votre club.

Des visages pour la nouvelle génération

Donnez de la personnalité à vos petits prodiges et membres de votre centre de formation avec l'inclusion de portraits IA pour les joueurs nouvellement créés pour la première fois dans la série. Une très bonne idée attendue par les fans.

Ajouts supplémentaires

Une multitude d'améliorations et de réglages font de cette version de FM 2022 Mobile la plus aboutie, évidemment. Parmi les changements, on remarque un gros travail sur les commentaires et réponses médiatiques, un processus de préparatif de matchs retravaillés, une nouvelle page d'accueil ou encore une refonte de la fonctionnalité de recherche des joueurs.



Attention, le jeu nécessite au moins 1,7 Go d'espace disque et iOS 10 minimum. Et si vous êtes sous Android, direction le Play Store. Le tout est affiché à 9,99€, sans compter les in-apps supplémentaires.

Télécharger le jeu Football Manager 2022 Mobile