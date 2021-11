Apple présente le service Business Essentiels pour les entreprises jusqu'à 500 employés

Depuis fort longtemps, Apple se concentre sur deux secteurs en particulier, celui de l'éducation qui passe très souvent en priorité et celui des petites entreprises. La firme de Cupertino vient de faire une grande annonce aujourd'hui, elle concerne toutes les sociétés qui ont jusqu'à 500 employés.

Vous êtes patron d'une petite entreprise et vous souhaitez un soutien informatique pour diverses configurations et une assistance disponible tout le temps ?

Apple propose enfin une solution très attendue par les professionnels. Dans un communiqué, le géant californien a annoncé aujourd'hui le lancement du Business Essentials, il s'agit d'un nouveau service sous forme d'un abonnement à renouvellement mensuel qui offrira plusieurs avantages :

Susan Prescott la vice-présidente du marketing des entreprises et de l'éducation d'Apple explique que les petites entreprises sont au cœur de notre économie, que ça soit aux États-Unis ou dans n'importe quel autre pays dans le monde. Elle affirme qu'Apple a conscience que ses produits jouent un rôle dans la croissance et le développement de millions de petites entreprises.

Elle continue en assurant que Business Essentials va être une petite révolution :

Apple Business Essentials est conçu pour aider à rationaliser chaque étape de la gestion des appareils des employés au sein d'une petite entreprise - de la configuration, de l'intégration et de la mise à niveau, à l'accès à un service rapide et à une assistance prioritaire, tout en gardant les données sauvegardées et sécurisées, afin que les entreprises puissent se concentrer sur la gestion de leur entreprise.