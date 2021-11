États-Unis : l'Apple Watch sauve la vie d'une infirmière à la retraite

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Apple Watch

Julien Russo

Réagir



Depuis la commercialisation de la toute première Apple Watch, on recense un grand nombre de cas où la montre connectée d'Apple a su détecter des problèmes cardiaques qui ont conduit les utilisateurs à se rapprocher de professionnels de la santé. La dernière belle histoire en date vient d'avoir lieu dans le Missouri aux États-Unis.

Elle découvre une maladie cardiaque

Patti Sohn, une infirmière praticienne à la retraite vient de partager dans les médias son incroyable histoire vécue grâce à l'Apple Watch que lui avait offert son fils pour la fête des Mères.

Souhaitant faire cadeau d'une montre connectée permettant à sa mère de recevoir toutes ses notifications et même d'envoyer des messages sans avoir besoin de sortir son iPhone, le fils de Patti Sohn a inconsciemment sauvé la vie de sa mère.



Après plusieurs jours à observer le rythme cardiaque de son utilisatrice, l'Apple Watch a émis un rapport d'analyse inquiétant pointant du doigt une maladie cardiaque. En effet, selon la montre connectée d'Apple, il ne faisait aucun doute que Patti Sohn était victime d'une Fibrillation auriculaire, autrement dit que les battements de son cœur n'avaient pas la régularité d'une personne en bonne santé.

Dès que l'infirmière à la retraite va prendre connaissance de l'alerte de l'Apple Watch, elle va se rapprocher d'un cardiologue afin d'avoir un examen plus approfondi sur son rythme cardiaque, car rappelons-le, une montre connectée ne peut pas être considérée comme un dispositif médical. Après quelques tests, le médecin lui confirme les données de l'Apple Watch qui indiquait que les battements de son cœur étaient trop souvent à moins de 40 bpm quand Patti Sohn était au repos.



L'Apple Watch est capable de détecter les rythmes cardiaques trop rapides, mais aussi trop lents, quand une anomalie est repérée, l'Apple Watch vérifie toujours votre cœur quand vous ne faites pas d'activité physique.

Dans le cas de Sohn, le cœur ne battait pas assez vite ce qui était considéré comme dangereux par la montre connectée.



Selon l'utilisatrice de l'Apple Watch, cette alerte sur son rythme cardiaque à deux reprises sur deux jours différents l'a incité à aller consulter un cardiologue dans le centre hospitalier à côté de son domicile, sans les avertissements de watchOS, jamais Patti Sohn n’aurait été consulté. Pourquoi ? Car, elle ne ressentait aucune fatigue et n'avait pas de problèmes visibles comme de la température, des malaises ou encore un essoufflement rapide.



D'après les propos relayés dans les médias, la propriétaire de l'Apple Watch considère qu'elle a été sauvée par la montre connectée d'Apple, sans ce suivi cardiaque, elles n'auraient pas pu faire appel à un stimulateur cardiaque qui était indispensable pour retrouver un bon équilibre dans sa fréquence cardiaque !



Via