Firefox Lockwise Password Manager n'aura plus de support en décembre

Tout a commence en 2018, Mozilla Foundation décide de bouleverser le marché des applications de gestionnaires de mots de passe en venant concurrencer le géant du secteur : 1Password. Après une grande campagne de communication, l'app a rapidement fait ses preuves en accueillant de nombreux utilisateurs. Si ce petit succès a fait un peu de bruit (surtout aux États-Unis), l'aventure se termine bientôt.

Firefox Lockwise Password Manager, le support s'arrête

Si vous utilisez Firefox Lockwise Password Manager pour stocker tous vos identifiants et mots de passe afin de ne pas les perdre, sachez que l'application sera bientôt abandonnée.

À partir du 13 décembre, Mozilla Foundation ne proposera plus de mises à jour de son app, même en cas de bug la rendant inexploitable.

L'assistance technique dédiée s'arrêtera aussi définitivement à partir de cette date, les équipes Mozilla ne vous répondront plus en cas de problème sur l'app.



Les fidèles de l'application ont reçu ce message par mail aujourd'hui :

L'application Firefox Lockwise ne sera plus mise à jour et prise en charge par Mozilla et ne sera pas disponible dans l'application Apple et les Google Play Store.

Après cette date, les utilisateurs actuels de Lockwise peuvent continuer à accéder à leurs mots de passe enregistrés et à leur gestion des mots de passe dans les navigateurs de bureau et mobiles Firefox.

Cette décision est assez surprenante puisque de nombreux utilisateurs d'iOS et d'Android avaient téléchargé cette application, elle a même été plusieurs fois présente dans les apps les plus populaires dans la catégorie "Productivité" de l'App Store, ces dernières années.

De plus, l'expérience utilisateur était bien pensée, Firefox Lockwise Password Manager proposait le remplissage automatique des identifiants et mots de passe quand vous étiez sur le navigateur internet Mozilla Firefox.



Heureusement, les fidèles de Firefox Lockwise Password Manager pourront se rapprocher des concurrents qui n'attendent que cela. On en compte des dizaines qui sont gratuits, il y a par exemple : LastPass, 1Password, Avira Password Manager, RoboForm ou encore Sticky Password.

Certains offrent une sauvegarde illimitée de mots de passe et se synchronisent avec les navigateurs internet qu'on utilise au quotidien. Mieux encore, certains gestionnaires comme 1Password proposent même une synchronisation multi-appareils pour vous faciliter la vie.



Côté Mozilla, la fondation à but non lucratif a préféré ne pas conseiller de concurrent pour ceux qui souhaitent toujours profiter d'un gestionnaire de mots de passe au fonctionnement optimal.

Télécharger l'app gratuite Firefox Lockwise