L'iPhone 6 Plus bientôt dans la liste des produits vintage

Il y a 33 min (Màj il y a 32 min)

Corentin Ruffin

Ça y est, une nouvelle page se tourne pour l'un de appareils d'Apple : l'iPhone 6 Pro. En effet, voilà plus de cinq ans que l'appareil n'est plus vendu par la firme à la Pomme, ce qui le classifie automatiquement dans la liste des produits vintage.

Pour faire simple, tous les produits qui se trouvent dans cette catégorie ont toujours le droit à des réparations dans les Apple Stores et après des fournisseurs de services agréés Apple, sous réserve que les pièces soient disponibles.

Apple ajoute l'iPhone 6 Plus à la liste des appareils obsolètes

La politique d'Apple est simple et claire : un produit figurant sur liste des appareils obsolètes a le droit à des réparations pendant encore sept ans, sous réserve de la disponibilité des pièces. L'iPhone 6 Plus, lui, a vu le jour en septembre 2014, profitant d'une grande popularité auprès des clients.



Il a été abandonné en 2016 tandis que son petit frère, l'iPhone 6, a continué à se vendre jusqu'en 2018. Du côté des logiciels, Apple a déjà abandonné la prise en charge de l'iPhone 6 et de l'iPhone 6 Plus avec la sortie d'iOS 13 il y a quelques années.



L'iPhone 6 était marquant puisqu'il était notamment le premier appareil à proposer le support d'Apple Pay.