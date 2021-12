Des puces M3 et A17 gravées en 3nm pour 2023 d'après Digitimes

TSMC, le partenaire d'Apple pour la fabrication de ses puces maisons, a donné le coup d'envoi de la production pilote de composants gravés avec son processus 3nm, connu sous le nom de N3, d'après les journalistes taïwanais de DigiTimes.

Puces M3 et A17, même combat

Le rapport, qui cite des sources industrielles anonymes, affirme que TSMC fera passer le processus à la production de masse d'ici le quatrième trimestre de 2022 et commencera à expédier des puces 3nm à des clients comme Apple et Intel au premier trimestre de 2023.

Comme d'habitude, cette avancée technologie devrait permettre d'améliorer les performances et l'efficacité énergétique, ce qui peut se traduire par des vitesses plus rapides et/ou une plus grande autonomie sur les futurs Mac et iPad Pro. La première série de Mac alimentés par des puces M1 (Apple Silicon) offre déjà des performances par watt inégalées dans l'industrie, tout en étant remarquablement silencieux. Les puces M1 et M1 Pro / Max sont gravées en 5nm.



Les premiers appareils Apple équipés de puces 3 nm feront probablement leurs débuts en 2023, on parle ainsi des iPhone 15 / 15 Pro équipés d'une puce A17 et des Mac M3 - tous les noms sont provisoires. Le mois dernier, The Information a rapporté que certaines des puces M3 auront jusqu'à quatre matrices, ce qui pourrait se traduire par un processeur dotés de 40 cœurs, à comparer aux puces M1 à 8 cœurs et M1 Pro et M1 Max à 10 cœurs.



En attendant, les Macs équipés de puces M2 et les modèles d'iPhone 14 devraient utiliser des puces A16 basées sur le processus 4nm (N4) de TSMC, qui est déjà une amélioration par rapport aux puces A15.