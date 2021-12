Apple TV+ est enfin disponible sur les TV Panasonic

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

TV / Apple TV

Alexandre Godard

Les smart TV de la marque Panasonic sont enfin équipées de l'application Apple TV+. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui ont récemment vu débarquer Disney+.

Apple TV+ arrive chez Panasonic

Après avoir ajouté l'application Disney+ à ses téléviseurs commercialisés depuis 2017 en septembre dernier, Panasonic continue sur sa lancée avant les fêtes de fin d'année. Si vous êtes en possession d'un téléviseur Panasonic sorti entre 2017 et maintenant et donc équipé de l'interface My Home Screen, l'application Apple TV+ est désormais disponible.

Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui sont abonnés à ce service de streaming vidéo. Précisons que ce n'est pas la peine de mettre à jour votre télé et que l'icône de l'application va apparaître comme par magie sur votre interface.



Pour savoir si votre modèle est concerné, son nom devra commencer par EZ, EX, FZ, FX, GZ, GX, HZ, HX, JZ ou JX. Il était temps pour Panasonic de se mettre au goût du jour sur ce point précis. Dans le monde actuel et encore plus avec la pandémie mondiale des 24 derniers mois, les services de SVOD sont devenus ultra-populaires et indispensables pour beaucoup de foyers.