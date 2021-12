Un nouveau défi Apple Watch pour le Nouvel An 2022

Guillaume Gabriel

Comme à de plusieurs reprises au cours de l'année, Apple propose différents défis pour les sportifs qui portent une Apple Watch. Cette fois, la Pomme célèbre le Nouvel An pour récupérer un nouveau trophée.

Portant le nom de "Ring in the New Year Challenge", ce défi proposera des réalisations spéciales au cours du mois de janvier 2022.

Ring in the New Year Challenge : un nouveau défi Apple Watch

Commencez 2022 sur une bonne note. Obtenez cette récompense en fermant les trois anneaux pendant sept jours d'affilée en janvier.

Apple a l'habitude de lancer des défis d'activité pour les utilisateurs d'Apple Watch à des dates commémoratives, et cette fois, la Pomme veut mettre en avant le Nouvel An. Pendant le mois de janvier, plusieurs objectifs seront disponibles pour les utilisateurs afin de mettre la main sur un trophée.



Les possesseurs de l'Apple Watch devront fermer les trois anneaux d'activité pendant sept jours consécutifs, autrement dit, rester debout pendant au moins une minute sur 12 heures différentes, respecter les 30 minutes d'exercice recommandées par jour et brûler son objectif personnel de calories actives tout au long de la journée.



Les utilisateurs qui relèvent le défi recevront également des autocollants uniques pour iMessage et FaceTime.