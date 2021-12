Bientôt un bracelet d'Apple Watch gonflable pour prendre la tension ?

Apple Watch

Alban Martin

Apple n'en finit plus de déposer des brevets. Le dernier en date, numéro 20210393152, explique la création de "brassards gonflables à extensibilité contrôlable". Le document amendé par la firme fait allusion à de futurs bracelets d'Apple Watch qui pourraient mesurer la tension artérielle d'un utilisateur. Tout simplement.

Un brevet pour faciliter le suivi de l'hypertension

Dans le dépôt de brevet, Apple note qu'une pression artérielle élevée, communément appelée hypertension, est un facteur de risque majeur de maladie cardiovasculaire. Par conséquent, la mesure de la pression artérielle est une tâche de routine dans de nombreux examens médicaux. La détection opportune de l'hypertension peut contribuer à inhiber les dommages cardiovasculaires le plus tôt possible et ainsi éviter de potentiels effets néfastes de l'hypertension.



Pour s'en assurer, il peut être nécessaire d'effectuer des mesures de la pression artérielle au fil du temps afin d'obtenir une vue plus complète des caractéristiques de la pression artérielle d'une personne. Bien que la mesure continue de la pression artérielle puisse être réalisée par des moyens invasifs (tels qu'un cathéter intra-artériel de détection de la pression), les approches non invasives de mesure de la pression artérielle sont plus généralement utilisées. On le voit notamment chez son médecin généraliste.



Dans un certain nombre de cas, les patients doivent mesurer leur pression artérielle à domicile afin d'obtenir des informations sur l'efficacité d'un médicament abaissant la pression artérielle ou bien pour un suivi très strict sur une période définie. C'est un peu comme pour les arythmies cardiaques qui doivent être observées sur une certaine durée. Et Apple pense qu'un bracelet attaché à une Apple Watch capable de mesurer la pression artérielle serait un système pratique à domicile.

Détail du brevet

Voici comment Apple décrit son système dans le dépôt de brevet :

Un brassard de pression sanguine comprend une bande de support qui est reconfigurée de manière sélective entre une configuration de veille flexible et une configuration de mesure. Un brassard de pression sanguine comprend une vessie gonflable, une bande de support et une unité de commande. La bande de soutien est fixée à la vessie gonflable et l'entoure.



L'unité de commande comprend une pompe à vessie pour le gonflage de la vessie pendant une mesure de la pression sanguine et commande la reconfiguration sélective de la bande de soutien.

On imagine que la prochaine Apple Watch 8 pourrait embarquer un tel système, à moins qu'Apple ne se concentre uniquement sur les diabétiques et / ou l'alcoolémie.