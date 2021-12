Une télévision qui reproduit le goût de certains aliments et qui se lèche

Jusqu'où ira la technologie ? Avec la nouvelle du jour, on se dit qu'on est seulement aux prémices de ce qui sera commercialisé dans quelques années. Si vous ne le saviez pas, durant le mois de novembre s'est déroulé un évènement au Japon du nom de Digital Content Expo 2021 durant lequel nous pouvions faire connaissance avec de nouveaux produits.

Parmi les produits vedettes, on retrouve notamment une télévision du nom de Taste The TV (TTTV) et comme son nom l'indique, cette dernière est capable de reproduire le goût de certains aliments et le spectateur peut lécher l'écran.

Taste The TV : une télévision gourmande au Japon

Les entreprises de high-tech ne cessent d'innover dans le secteur des télévisions et des accessoires permettant de vivre au mieux un film ou une série télévisée. Seulement, avec la nouvelle Taste The TV, on vient très certainement de dépasser un cap...



En plus de l'écran, la télévision embarque un réservoir qui contient dix saveurs différentes que l'appareil pourra mixer à sa guise. Le but ? Pouvoir reproduire le gout de certains plats qui passent dans certaines émissions et que le spectateur puisse lécher le film hygiénique couvrant l’écran, où le mix glissera dessus sous forme d'une petite goutte.



Homei Miyashita, inventeur de la TTTV :

L’objectif est de permettre aux gens de vivre quelque chose comme manger dans un restaurant à l’autre bout du monde, même s’ils restent à la maison.

Une invention qui pourrait trouver sa place dans les écoles d'hôtellerie !