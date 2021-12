iPhone 15 Pro : l'emplacement physique de la carte SIM n'existera plus (rumeur)

Les iPhone 13 ont été commercialisés il y a seulement quelques mois et on retrouve déjà des rumeurs sur les iPhone 14 qui sortiront en 2022 et même sur les iPhone 15 qui seront disponibles dès 2023. Une nouvelle indiscrétion affirme que l'abandon de la carte SIM physique ne devrait plus tarder !

Apple imposerait l'eSIM aux opérateurs ?

Une rumeur venant du site web brésilien Blog do iPhone explique que les ingénieurs d'Apple se seraient penchés sur l'éventualité de la suppression de la carte SIM physique dans l'iPhone.

Avec ce changement, il serait possible pour Apple d'optimiser la place pour les composants internes et donc de permettre peut-être d'en ajouter ou d'agrandir la batterie pour améliorer l'autonomie.



Cette rumeur n'est pas aussi "surprenante" que cela puisque la firme de Cupertino propose déjà de vous connecter au réseau cellulaire de votre opérateur mobile via une eSIM, il s'agit d'une carte SIM virtuelle.

Avec ce procédé, pas besoin de recevoir une carte SIM physique par voie postale ou de vous déplacer en boutique pour en récupérer une, tout se fait directement via internet.

À l'heure actuelle, Apple se sert de l'eSIM comme solution pour permettre aux clients qui le souhaitent une double SIM, la première est physique et la seconde est obligatoirement virtuelle.

En supprimant l'emplacement de la carte SIM, les utilisateurs pourront avoir 2 eSIM maximum.



Selon le rapport du média brésilien, cette nouveauté est inconcevable sur les iPhone 14, mais elle arrivera par la suite sur la gamme iPhone 15. Cependant, la rumeur affirme que seuls les iPhone 15 Pro auront le droit à ce changement, Apple devrait conserver le système de carte SIM physique pour les iPhone 15 non Pro.



Cette indiscrétion qui tombe en plein réveillon de Noël est à prendre avec des pincettes, car Blog do iPhone n'est pas réputé pour être un poids lourd dans les rumeurs qui touchent les produits Apple. Le site n'a pas non plus un "historique" comme pourraient en avoir certains leakers populaires.