iPhone 13 : l'annulation de bruit sur les appels n'est pas encore disponible

Avec les iPhone 12, Apple avait introduit une fonctionnalité formidable dans les réglages d'accessibilité : la possibilité d'annuler le bruit autour de soi quand on était dans un appel téléphonique. Pour le correspondant avec qui on était en ligne, cela permettait de mieux vous entendre, mais aussi de se concentrer sur votre voix. À la surprise générale, Apple a supprimé cette fonctionnalité sur toute la gamme iPhone 13.

Un point faible par rapport aux iPhone 12

Quand on achète le dernier iPhone, celui-ci doit être le "top du top" et n'avoir aucun point faible par rapport à la génération précédente, sinon ça fait tache sur la fiche produit !

Et pourtant... Apple a volontairement supprimé une fonctionnalité populaire et très pratique sur les iPhone 13 (du mini au Pro Max).

Si vous avez l'un des iPhone 12, dans les réglages d'accessibilité à la rubrique "Audio/Visuel", vous avez la fonction "annulation du bruit pour les appels téléphoniques", chose qui n'est pas disponible dans les iPhone 13 au même endroit.



Si ça n'améliore pas notre propre confort personnel lors de l'utilisation de notre iPhone, cela permet d’optimiser la qualité de la conversation téléphonique pour notre correspondant. Il n'entendra pas les enfants crier à côté, le bruit du vent sera limité si vous êtes à l'extérieur et le bruit de la télé sera quasiment imperceptible.

Cette suppression de fonctionnalité a créé l'incompréhension des utilisateurs d'iPhone 13 sur les forums américains, comme nous le fait remarquer 9to5mac, les clients se plaignent d'une absence d'explication de la part d'Apple.

Pourquoi retirer ce réglage sachant qu'il fonctionnait très bien et que le nombre de micros des iPhone 13 est identique à celui des iPhone 12 ?

Si pour l'instant rien n'est officiel, l'utilisateur dagocarlito sur Reddit a probablement trouvé la raison :

L'iPhone 13 n'a "jamais" eu cette option avec iOS 15 parce que c'est un pépin. J'ai parlé avec le soutien d'Apple à ce sujet. C'est un problème connu sur lequel ils travaillent sans délai de résolution pour le moment. Ce problème crée également des problèmes d'échos sur CarPlay lorsque vous parlez entre les iPhone 13. C'est une faille majeure qui doit être résolue dès que possible.

La difficulté qui se présente aujourd'hui, c'est que cette attente dure depuis début octobre et les utilisateurs commencent à s'impatienter à cause de ce manque de visibilité de la part d'Apple.

On espère que cette fonctionnalité sera de retour avec iOS 15.3 qui est en cours de bêta et qui devrait sortir dans les prochains mois.