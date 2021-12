Apple AR/VR : un brevet pour fluidifier le rendu virtuel

Il y a 1 heure

Accessoires Apple

Alexandre Godard

Réagir



Il y a une dizaine de jours, nous avons décidé de vous proposer un article récapitulant tout ce que l'on sait (ou du moins crois savoir) sur le futur casque AR/VR d'Apple qui n'en finit plus de se faire désirer. Un casque de réalité virtuelle et augmentée dont on attend beaucoup étant donné qu'il sera le tout premier de la marque, et qu'il devrait, une fois de plus, apporter qualité et révolution à l'industrie si l'on se base sur les succès passés de la pomme.



En attendant, les rumeurs et brevets nous permettent de patienter. Et si l'on pensait qu'on en avait fini avec ce sujet pour 2021, la découverte d'un nouveau brevet à deux jours de la fin de l'année vient nous contredire.

Apple peaufine le système d'affichage et de rendu

Ce brevet numéroté 11 210 816 présente un schéma un peu complexe qui en réalité dévoile l'une des idées d'Apple au sujet de l'intégration de ce casque dans son écosystème que ce soit hardware ou simplement pour le partage avec les personnes autour de vous qui ne possèdent pas ce genre d'appareil.



Dans le dépôt de brevet qui désigne le casque mais aussi les fameuses lunettes Apple Glass, la fabricant californien note que les applications de rendu en temps réel peuvent être utilisées pour présenter à un utilisateur des vues d'un environnement virtuel comprenant des objets. Les vues de l'environnement virtuel peuvent être présentées à un utilisateur par le biais d'un affichage, tel qu'un casque monté sur la tête.



La modification des propriétés de l'environnement virtuel peut impliquer l'appel à plusieurs processus associés à plusieurs objets qui interagissent autour de vous. Apple souhaite que le rendu des effets de transition sur son système soit aussi transparent et fluide que possible. Une idée qui permet d'éviter un calcul total, améliorant l'expérience et l'autonomie.



Le brevet présenté décrit de manière assez complexe des règles de rafraîchissement des données affichées en prenant en analysant les changements par fragments à effectuer par objet grâce à des capteurs et une analyse de la scène.

À quand les Apple Glass ?

En ce qui concerne les Apple Glass, un premier dispositif arrivera en 2022, mais sous la forme d'un casque façon Oculus. Les lunettes, les véritables Apple Glass pourraient arriver plus tard et être être équipées d'une puce Apple personnalisée et d'un système d'exploitation dédié, baptisé "rOS" pour "reality operating system".