Les leakers des schémas du MacBook Pro arrêtés en Russie

Une chasse à l'homme a été lancée en Russie l'année dernière suite au partage de schémas du nouveau MacBook Pro par un groupe de hackers. Fin 2021, nous apprenions que le Service fédéral de sécurité russe avait réussi à mettre la main sur une partie du groupe. Aujourd'hui, l'opération semble être enfin terminée, puisque le FSB annonce avoir arrêté 14 membres de "REvil", une association criminelle organisée qui utilisait des logiciels malveillants pour extorquer des fonds aux entreprises. Il faut dire que le groupe de hackers avait fait fort, puisque ces derniers ont attaqué le fournisseur taïwanais d'Apple, Quanta Computer avant de mettre en ligne des schémas détaillés volés des modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Ainsi, les éléments principaux du nouvel ordinateur portable de la Pomme ont vu le jour sept mois avant la présentation officielle. On pouvait notamment y voir le design du boîtier, les ports ou encore les touches de fonction de taille normale au lieu de la Touch Bar. Par la suite, REvil a menacé Apple de publier d'autres documents si une rançon de 50 millions de dollars n'était pas payée. Source

